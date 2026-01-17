El Servicio Meteorológico Nacional activó diferentes alertas de nivel naranja y amarillo debido al ingreso de tormentas intensas que impactarán en diversas zonas del país.

Estas condiciones adversas se extenderán a lo largo de todo el día domingo 18 de enero, con pronóstico de fuertes descargas eléctricas, posible caída de granizo y vientos muy intensos con ráfagas considerables. Se recomienda extremar precauciones en las regiones afectadas.

Se viene un diluvio histórico en Argentina con un muro de nubes negras que afectará a estas provincias. Foto: SMN

¿Dónde hay alerta meteorológica por tormentas?

Durante este domingo permanece activa la alerta naranja del Servicio Meteorológico Nacional por tormentas fuertes que vendrán acompañadas de mucha actividad eléctrica, granizo y vientos con ráfagas superiores a 90 km/h.

Por tal motivo, las zonas afectadas serán para 16 provincias del país , con foco en el centro y norte argentino.

Las zonas afectadas por tormentas

Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, Formosa, La Rioja, San Juan, Chaco, Santiago del Estero y Corrientes: todo el día lluvioso

Centro y norte de Córdoba: desde la mañana hasta la tarde con lluvias

Misiones: a partir del mediodía con precipitaciones

Entre Ríos: lluvias desde la mañana hasta la tarde

Santa Fe, excepto la zona de Rosario y alrededores: lluvias desde la mañana hasta la tarde

Norte de Mendoza y San Luis: lluvias por la mañana y el mediodía

Buenos Aires: lluvias por la mañana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

¿Cómo seguirá el clima durante la semana?

Los fenómenos climáticos se mantendrán durante el lunes en el norte argentino, específicamente para Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Formosa, Chaco y Santiago del Estero.

Vale destacar que la llegada del diluvio calmará la ola de calor para gran parte del territorio argentino después de un sábado con temperaturas de 35 °C en Buenos Aires y en Córdoba.

Sin embargo, a partir del martes, la térmica volverá a imponerse por encima de los 30° y habrá una nueva ola de calor hasta el viernes, de acuerdo a la información del SMN.