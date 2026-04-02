Córdoba se prepara para recibir un frente de nubes negras cargadas de actividad eléctrica que traerán cuatro días seguidos de tormentas y lluvias persistentes, que alcanzarán los 25 milímetros acumulados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre el ingreso de un temporal en la provincia de Córdoba. Las tormentas comenzaron el miércoles, pero se intensificaron durante la madrugada de este jueves 2 de abril. Si bien se espera una leve mejora el viernes por la mañana, las condiciones volverán a desmejorar por la tarde y las tormentas se extenderán sin parar hasta la noche del domingo 5 de abril. Rige una alerta roja en distintas localidades de la provincia por tormentas fuertes, con lluvias intensas y ráfagas. Las zonas afectadas son: El organismo meteorológico publicó el pronóstico extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: