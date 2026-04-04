Tras la fuerte tormenta de la noche y madrugada en gran parte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó lo que esperaban mucho: la llegada de un frente frío este fin de semana. De a poco los días de calor y humedad se terminan para dar paso al clima del otoño, que ya se sintió en horas de la mañana y continuará durante todo el sábado 4 de abril. Este cambio de masa de aire no es un alivio pasajero: llega para instalar el otoño de manera definitiva con una caída térmica que superará los 15 grados en pocas horas. La rotación del viento al sector sudeste es la clave de este sábado, limpiando el cielo y desplazando esa pesadez presente en el ambiente. Aunque el sol asome de a ratos, el aire fresco se hará sentir durante toda la jornada, especialmente en las zonas más abiertas del conurbano. Para lo que resta de este sábado 4 de abril, la probabilidad de precipitaciones irá disminuyendo drásticamente. El SMN prevé una jornada con cielo mayormente nublado y vientos persistentes del sudeste, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h. En cuanto a las marcas térmicas, la máxima apenas llegará a los 22°C, una cifra muy lejana a los casi 30°C que tuvimos hace apenas 48 horas. Hacia la noche, el termómetro bajará hasta los 16°C, por lo que si tenés planes de salir, va a ser fundamental que lleves un abrigo. La visibilidad mejoró notablemente tras el paso del frente, y aunque la humedad todavía se siente un poco alta, el ingreso de aire seco desde el sur terminará de estabilizar las condiciones para el cierre del día. En cuanto al domingo 5 de abril se perfila como el día más frío de lo que va del mes. Será una jornada ideal para los amantes del clima otoñal, con un cielo que se mantendrá entre parcial y mayormente nublado, pero sin chances de lluvia. Los datos duros para organizar tu domingo y el lunes son los siguientes: El otoño finalmente apareció en el AMBA. Es momento de guardar el ventilador y prepararse para una semana donde el abrigo será el protagonista de cada mañana. El Servicio Meteorológico Nacional difundió el pronóstico extendido para los próximos días: