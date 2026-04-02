El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por el ingreso de un temporal que traerá tormentas fuertes, luvias intensas y vientos inestables durante cuatro días seguidos. El fenómeno impacta principalmente en la provincia de San Luis, aunque también se extiende a regiones cercanas. El organismo meteorológico advirtió sobre el ingreso de un temporal que afectará a la provincia de San Luis durante cuatro días consecutivos. Las tormentas comenzaron en la madrugada de este jueves, acompañadas por vientos del este. A pesar de una leve mejora durante la mañana del viernes, por la tarde volverán las lluvias y tormentas, que se extenderán hasta la noche del domingo. Según el Servicio Meteorológico, los fenómenos estarán acompañados por ráfagas de viento de hasta 50 km/h y abundantes lluvias, con acumulados que podrían alcanzar los 13 milímetros. Las tormentas también impactarán en Córdoba, donde se registrarán lluvias y tormentas de mayor intensidad. El Servicio Meteorológico Nacional difundió el pronóstico extendido para los próximos días: El organismo meteorológico anticipa un fin de semana inestable, con tormentas durante la tarde del viernes, cielo despejado el sábado y el regreso de las lluvias el lunes 6 de abril. Además, se prevé un descenso de la temperatura, con mínimas de 14 °C y máximas que rondarán los 22 °C.