El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un período prolongado de precipitaciones, con lluvias que podrían extenderse por más de 72 horas consecutivas y estar acompañadas por ráfagas de viento. De acuerdo con las previsiones meteorológicas, en Salta, durante el martes las condiciones seguirán inestables, con lluvias aisladas durante la madrugada y la mañana. Las temperaturas se mantendrán similares, con máximas en torno a los 19°C y mínimas de 13°C, mientras el cielo permanecerá mayormente nublado durante gran parte del día. Para el miércoles se prevé una leve mejora en las condiciones, aunque el cielo seguirá parcialmente cubierto. Ese día la temperatura podría alcanzar los 21°C, con una mínima de 12°C y baja probabilidad de precipitaciones. Sin embargo, el alivio será momentáneo. El jueves volverían las lluvias, con tormentas previstas principalmente hacia la tarde y la noche. Las marcas térmicas se mantendrán estables, con máximas de 21°C y mínimas de 11°C. El viernes el tiempo continuará inestable, con nuevas precipitaciones y cielo mayormente cubierto. Las temperaturas se ubicarán nuevamente alrededor de los 21°C de máxima y 11°C de mínima. De esta manera, la provincia enfrentará varios días consecutivos de condiciones climáticas variables, con lluvias intermitentes, nubosidad persistente y ráfagas de viento que podrían sentirse con mayor intensidad en distintos momentos de la semana. En la Buenos Aires se espera una semana marcada por la inestabilidad en el inicio. Para este martes se anticipan lluvias y tormentas durante gran parte de la jornada, con probabilidades de precipitación que podrían alcanzar entre el 70% y el 100%, mientras la temperatura oscilará entre los 18°C de mínima y los 21°C de máxima. El miércoles el tiempo comenzará a mejorar, con cielo mayormente nublado y registros térmicos de entre 17°C y 22°C. Hacia el jueves y viernes las condiciones serán más estables, con jornadas parcialmente soleadas y temperaturas que rondarán los 23°C de máxima y mínimas cercanas a los 13°C y 14°C.