Descubren una impresionante tumba faraónica de más de 3.000 años en Egipto y sus pinturas podrían revelar nuevos datos históricos Fuente: Shutterstock

Egipto volvió a convertirse en el centro de la arqueología mundial tras el hallazgo de una tumba faraónica de más de 3.000 años de antigüedad en una de las zonas históricas más importantes del país.

El descubrimiento podría aportar información inédita sobre el Antiguo Egipto gracias a las inscripciones y pinturas que aún permanecen en un notable estado de conservación.

El anuncio fue realizado por el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto, que confirmó que la estructura pertenece al período del Nuevo Reino, una de las etapas de mayor esplendor de la civilización egipcia, cuando gobernaron algunos de los faraones más famosos de la historia.

Dónde encontraron la tumba faraónica de más de 3.000 años

La tumba fue descubierta en la ribera occidental de Luxor, dentro de la histórica Necrópolis de Tebas, considerada uno de los complejos arqueológicos más importantes del mundo por la enorme cantidad de templos, monumentos y enterramientos que conserva.

Descubren una impresionante tumba faraónica de más de 3.000 años en Egipto y sus pinturas podrían revelar nuevos datos históricos Fuente: Shutterstock

Las excavaciones fueron llevadas adelante por una misión arqueológica procedente de los Países Bajos que trabaja desde hace varios años en la zona y que logró localizar este nuevo complejo funerario durante sus investigaciones.

Según informó oficialmente el Ministerio de Turismo y Antigüedades, diversas inscripciones halladas sobre los muros permitieron identificar al propietario de la tumba como Paser, aunque los especialistas continúan estudiando cuál fue exactamente su función dentro de la administración del antiguo Egipto.

Qué revelaron las primeras investigaciones

Los arqueólogos determinaron que la construcción corresponde al Nuevo Reino, un período comprendido aproximadamente entre 1550 a. C. y 1069 a. C., caracterizado por la expansión política y militar del Imperio Egipcio.

El secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades, Hisham Elleithy, explicó que las características arquitectónicas y los relieves encontrados permitieron establecer esta cronología, aunque aclaró que todavía queda un largo trabajo de documentación antes de obtener conclusiones definitivas.

Descubren una impresionante tumba faraónica de más de 3.000 años en Egipto y sus pinturas podrían revelar nuevos datos históricos Fuente: Shutterstock

El objetivo de los investigadores es reconstruir quién fue realmente Paser, cuál era su posición dentro de la sociedad egipcia y quiénes fueron las demás personas enterradas en el complejo funerario.

Cómo es la impresionante tumba descubierta en Luxor

El responsable del Sector de Antigüedades Egipcias, Mohamed Abdel-Badie, detalló que el sitio responde al diseño típico de las tumbas privadas construidas durante el Nuevo Reino.

El complejo arqueológico está formado por:

Un amplio patio exterior.

Una capilla excavada en la roca con forma de T invertida.

Varias cámaras funerarias subterráneas.

Una mastaba construida con ladrillos de barro.

Un nicho central destinado originalmente a una estela funeraria.

Una escalera con rampas que conduce al acceso principal.

Uno de los aspectos que más sorprendió a los especialistas fue el excelente estado de conservación del patio principal, una condición poco habitual para estructuras con más de tres milenios de antigüedad.

Las pinturas podrían aportar nuevos datos sobre el Antiguo Egipto

Además de la arquitectura, uno de los mayores atractivos del hallazgo son las pinturas murales que comenzaron a aparecer a medida que avanzaron las tareas de limpieza.

Entre las escenas identificadas aparecen representaciones de Paser participando en ceremonias religiosas, realizando ofrendas a distintas divinidades y acompañado por su esposa frente a una tradicional mesa de ofrendas, una imagen muy frecuente dentro del arte funerario egipcio y relacionada con las creencias sobre la vida después de la muerte.

Los arqueólogos consideran que la continuidad de las excavaciones podría sacar a la luz nuevas inscripciones y relieves capaces de ofrecer información inédita sobre la familia de Paser, su cargo dentro del Estado egipcio y el contexto histórico en el que vivió, ampliando así el conocimiento sobre una de las civilizaciones más fascinantes de la historia.