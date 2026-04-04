Los rieles de las ventanas son uno de los espacios de la casa con más problemas frecuentes de higiene, ya que suelen quedar fuera de la rutina diaria de limpieza. Por eso, es común que estos espacios acumulen polvo, tierra y restos de humedad, lo que dificulta el funcionamiento de los marcos y en muchas ocasiones, genera malos olores. Frente a este inconveniente, existe un método casero para reciclar en el hogar que comenzó a ganar popularidad por sus buenos resultados y efectividad comprobada, con solo la combinación de dos productos: aplicar bicarbonato de sodio con papel film. Aplicar esta técnica ayuda a remover la suciedad adherida y a neutralizar olores sin necesidad de productos químicos agresivos. Asimismo, evita la llegada de insectos que pueden sentirse atraídos. El motivo detrás del beneficio es que absorbe la humedad que se junta en esos rincones donde es imposible de evitar. Una de las principales ventajas del bicarbonato es su capacidad para absorber la humedad y los olores sin rayar o generar daños en el material. Asimismo, contribuye a mejorar el deslizamiento de las hojas de la ventana. Al eliminar residuos que generan fricción, se reduce el esfuerzo al abrir y cerrar, prolongando la vida útil del sistema corredizo. También ayuda a prevenir la formación de moho, especialmente en ambientes húmedos o durante épocas de lluvias, donde la condensación suele acumularse en estos sectores. Este truco es especialmente efectivo en: Evitá estas equivocaciones frecuentes: Optar por bicarbonato en lugar de limpiadores comerciales implica: El bicarbonato de sodio es un producto versátil que, usado correctamente, transforma la limpieza de vidrios en una tarea simple, económica y amigable con el ambiente. Con la técnica adecuada y evitando los errores comunes, tus ventanas y espejos lucirán impecables como si hubieras contratado un servicio profesional.