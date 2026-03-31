El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta por la llegada de un temporal que provocará tormentas fuertes, lluvias persistentes y vientos inestables en el norte del país. El organismo meteorológico alertó por el ingreso de un temporal que afectará a la provincia de Salta durante dos días consecutivos. El mal tiempo comenzará en la tarde de este martes, cuando se esperan tormentas aisladas acompañadas por vientos del norte. Según el SMN, el fenómeno estará acompañado por abundantes lluvias que alcanzarán los 10 milímetros acumulados. El temporal se mantendrá activo hasta la tarde del miércoles 1° de abril, con tormentas fuertes y temperaturas máximas de 27°C. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta roja por tormentas fuertes con lluvias intensas para este martes en varias localidades bonaerenses, entre ellas A. Gonzales Chaves, Benito Juarez, Cnel Dorrego, Cnel Suarez, Crel Pringles, Gral Lamadrid, Laprida, Loberia, Necochea, Saavedra, San Cayetano, Tornquist y Tres Arroyos. El Servicio Meteorológico Nacional difundió el pronóstico extendido para los próximos días: