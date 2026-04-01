El mes de abril comenzó con fuertes lluvias en gran parte de la Provincia de Buenos Aires y, en consecuencia, algunas localidades están bajo alerta por la alta cantidad de agua acumulada y las tormentas pronosticadas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó nuevas alertas meteorológicas con focos localizados de mayor intensidad, por lo que gran parte de los bonaerenses tiene que tomar los recaudos necesarios para evitar inconvenientes, ya sea por las alertas amarillas o las naranjas. Las fuertes lluvias que comenzaron el fin de semana provocaron destrucciones en caminos rurales y campos en muchas localidades de Provincia de Buenos Aires. Una de las que más se vio afectada fue Olavarría, que tuvo que suspender las clases el 31 de de marzo y este miércoles 1 de abril por la magnitud del fenómeno climático. Junto con Azul, superaron en un día los valores normales de todo el mes de marzo, según el SMN. En distintas zonas de área agrícola se reportaron acumulados de hasta 200 milímetros en seis horas, lo que supera ampliamente la capacidad de absorción del suelo y pone ambos distritos en riesgo. El sistema hídrico en estas regiones colapsó inmediatamente, por lo que vecinos tienen que tomar recaudos en algunas zonas porque las inundaciones tardan días en drenar. En las últimas horas, los vecinos compartieron los caminos rurales inundados que afectan la circulación en vehículo. Asimismo, el SMN advirtió que Olavarría está en riesgo por la alerta naranja, en la que se espera tormentas severas, ráfagas intensas y precipitaciones abundantes. Las autoridades locales y el SMN advirtieron a los vecinos de no salir mientras se produzcan las tormentas y tomen recaudos para evitar la pérdida de objetos o electrodomésticos.