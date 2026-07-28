Las temperaturas templadas que atraviesan las vacaciones de invierno en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano hacen que el frío parezca haber quedado en pausa. Sin embargo, el cierre de julio podría traer un marcado cambio en las condiciones meteorológicas: el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa la llegada de un período de mayor inestabilidad asociado a una posible ciclogénesis.

Cómo estará el tiempo en Buenos Aires durante los próximos días

Según el pronóstico del SMN, este martes se presentará con cielo mayormente nublado, pero sin lluvias previstas. La temperatura mínima será de 11 grados, mientras que la máxima alcanzará los 16 grados. Los vientos soplarán desde el sector este y noreste, con velocidades de entre 7 y 22 kilómetros por hora.

El miércoles continuará con un escenario similar, con nubosidad variable y bajas probabilidades de precipitaciones. La temperatura se ubicará entre los 10 y 15 grados, mientras que el jueves seguirá estable, con una mínima de 9 grados y una máxima de 16 grados.

Durante esa jornada comenzará a aumentar la humedad y la inestabilidad, como anticipo del cambio de condiciones previsto para el final de la semana.

Cómo estará el tiempo en Buenos Aires durante los próximos días. Foto Shutterstock.

Ciclogénesis en el AMBA: cuándo podrían llegar las tormentas

El escenario comenzaría a modificarse el viernes, cuando las lluvias volverían a afectar a la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano. Para ese día, el SMN prevé temperaturas de entre 13 y 18 grados y una probabilidad de precipitaciones que podría ubicarse entre el 10% y el 40%, principalmente durante la tarde y la noche.

Además del pronóstico oficial, diversos modelos meteorológicos anticipan la posible formación de una ciclogénesis sobre el este del país. Este sistema podría generar un período de mayor inestabilidad entre el viernes y las primeras horas del sábado, con la llegada de tormentas de variada intensidad.

Los especialistas estiman que el momento de mayor inestabilidad podría concentrarse entre la tarde del viernes y la madrugada del sábado. En algunos sectores del noreste bonaerense, la Ciudad de Buenos Aires y el sur del Litoral, los acumulados podrían superar los 50 milímetros, según los modelos analizados por el sitio especializado Meteored.

Entre los principales efectos asociados a este evento se encuentran las lluvias abundantes, ráfagas de viento fuerte, intensa actividad eléctrica y la posibilidad de caída aislada de granizo en algunos sectores.

Qué alertas meteorológicas rigen en Argentina

Por el momento, el AMBA permanece sin alertas meteorológicas activas emitidas por el SMN. Sin embargo, otras zonas del país sí cuentan con advertencias por fenómenos adversos.

En parte de La Pampa, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes y Misiones rige una alerta por tormentas. Allí se esperan lluvias intensas en períodos cortos, fuerte actividad eléctrica, ráfagas de viento y posible caída de granizo. Los registros acumulados podrían ubicarse entre 20 y 50 milímetros, con valores superiores de manera puntual.

Alerta por nevadas y vientos fuertes en distintas provincias

Además, continúa vigente una alerta amarilla por nevadas en la zona cordillerana, que abarca sectores de San Juan, Mendoza, Neuquén y Río Negro. En esas áreas podrían registrarse acumulaciones importantes de nieve y condiciones adversas para la circulación.

Por otro lado, el norte argentino mantiene una alerta amarilla por vientos intensos. La advertencia alcanza sectores del oeste de Salta y Jujuy, gran parte de Catamarca y algunas zonas de La Rioja.

Mientras el AMBA disfruta de jornadas más templadas de lo habitual para esta época del año, los modelos meteorológicos anticipan que el último tramo de julio podría despedirse con un cambio brusco de escenario y la llegada de lluvias y tormentas.