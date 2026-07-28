Llega el diluvio del año con más de 24 horas de tormentas con fuertes lluvias, caída de granizo y ráfagas de viento superiores a los 80 km/h.

El Pacífico oriental atraviesa uno de los momentos más críticos de la temporada de huracanes.

Las autoridades meteorológicas mantienen bajo vigilancia la evolución del huracán Genevieve, un fenómeno que alcanzó una fuerza excepcional y que todavía representa un riesgo por sus efectos indirectos.

Durante las próximas 48 horas, el ciclón continuará generando lluvias torrenciales, granizo, ráfagas intensas de viento y fuerte oleaje.

¿Dónde se encuentra el huracán Genevieve y cuál es su trayectoria?

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) informó que Genevieve se degradó a categoría 4, aunque continúa siendo uno de los ciclones más intensos registrados en esta temporada del Pacífico.

El sistema se ubicaba a unos 810 kilómetros al sur-suroeste del extremo sur de Baja California y avanzaba en dirección noroeste a una velocidad cercana a 19 km/h , con vientos máximos sostenidos de 230 km/h .

Aunque el pronóstico indica que el huracán seguirá debilitándose durante los próximos días, los especialistas advierten que sus efectos continuarán sintiéndose durante al menos 48 horas.

Según el NHC, el fenómeno perdería fuerza hasta convertirse en tormenta tropical hacia el viernes.

Lluvias torrenciales, granizo y oleaje: las zonas bajo alerta

El huracán Genevieve podría provocar lluvias intensas, inundaciones repentinas, oleaje elevado y vientos fuertes (foto: archivo)

Las autoridades meteorológicas explicaron que los desprendimientos nubosos de Genevieve seguirán reforzando las condiciones de mal tiempo en distintas regiones del occidente de México.

Entre los principales riesgos se encuentran:

Lluvias fuertes a muy fuertes durante las próximas 48 horas.

Granizo en algunas zonas donde se desarrollen tormentas intensas.

Fuertes ráfagas de viento asociadas a las bandas externas del ciclón.

Oleaje elevado y corrientes de resaca capaces de poner en riesgo a quienes ingresen al mar.

El NHC también alertó que las marejadas ya afectan sectores de la costa suroeste de México y la Península de Baja California , donde podrían registrarse corrientes marinas potencialmente mortales.

¿El huracán Genevieve impactará directamente en tierra?

De acuerdo con los modelos meteorológicos actuales, Genevieve no tocaría tierra y continuará desplazándose mar adentro mientras pierde intensidad.

Sin embargo, las autoridades remarcan que un ciclón no necesita impactar directamente para generar condiciones peligrosas.