Preparar un buen mate tiene algunos secretos que se transmiten de generación en generación. Uno de ellos consiste en echar un pequeño chorro de agua fría o tibia sobre la yerba antes de comenzar a cebar con agua caliente.

Aunque muchos lo hacen por costumbre, este paso tiene una función concreta: humedecer la yerba de manera gradual, ayudar a que se hinche y evitar que la bombilla se tape.

¿Por qué se le pone agua fría al mate?

Una vez colocada la yerba, se recomienda inclinarla hacia uno de los lados del mate para formar la conocida “montañita”. En el espacio que queda libre se agrega un poco de agua fría o tibia.

La idea es que la yerba absorba lentamente el líquido antes de recibir el agua caliente. De esta manera, también se facilita la colocación de la bombilla y se evita mojar toda la yerba desde el comienzo.

Además, mantener parte de la yerba seca permite que el mate dure más antes de lavarse y previene que se queme la yerba.

El truco para cebar mates. Imagen creada con ChatGPT

¿Cuándo hay que echar el agua fría?

El agua fría se coloca antes de la primera cebada con agua caliente.

El procedimiento es sencillo:

Colocar yerba hasta aproximadamente las tres cuartas partes del mate. Tapar la boca, darlo vuelta y sacudir suavemente. Inclinar el mate para dejar la yerba sobre uno de los lados. Agregar un pequeño chorro de agua fría o tibia en el espacio libre. Esperar unos segundos. Colocar allí la bombilla y comenzar a cebar.

¿El agua para el mate tiene que hervir?

Para cebar correctamente, el agua debería estar aproximadamente entre 70 °C y 80 °C. Si hierve, puede afectar el sabor de la yerba y hacer que el mate se lave más rápido.

Por eso, una vez que el agua está caliente, lo ideal es cebar siempre en el mismo sector, cerca de la bombilla, sin mojar toda la yerba de una vez.

El truco para que la yerba dure más

La clave está en no inundar el mate desde el comienzo. La montañita permite mantener una parte de la yerba seca y aprovecharla progresivamente durante la ronda.

Así, el pequeño chorrito de agua fría o tibia antes de cebar no es simplemente una costumbre: forma parte de una técnica que ayuda a preparar la yerba y a conseguir un mate más duradero.

En resumen: el agua fría se agrega antes del agua caliente, en poca cantidad y sobre una zona de la yerba. Después, se coloca la bombilla y se comienza a cebar con agua caliente, pero nunca hirviendo.