Una tormenta se perfila sobre el territorio mexicano y, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), dejará un periodo de al menos 72 horas con lluvias intensas, rachas de viento, tormentas eléctricas y posible caída de granizo en diversas regiones del país.

Para este martes, el monzón mexicano, combinado con condiciones de inestabilidad atmosférica, favorecerá chubascos y lluvias fuertes en el norte, el noroeste y la península de Baja California.

Se viene una tormenta huracanada con más de 70 horas seguidas de lluvias y ráfagas de viento: las zonas afectadas EFE

Al mismo tiempo, la presencia de circulaciones ciclónicas, vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión, la onda tropical número 21 y la humedad asociada al huracán Genevieve, en el océano Pacífico, incrementarán el potencial de precipitaciones.

Alerta del SMN por lluvias intensas en estas zonas de México

Se esperan lluvias puntualmente intensas en estados del occidente y sur del país, además de lluvias fuertes a muy fuertes en entidades del oriente, centro, sureste y la península de Yucatán, con posibilidad de granizo en varias zonas del occidente, centro y sur de México. Asimismo, los desprendimientos nubosos de Genevieve reforzarán las lluvias en Baja California Sur.

En cuanto a las temperaturas, un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera mantendrá un ambiente de caluroso a muy caluroso en gran parte del norte del país, con registros superiores a los 45 °C en el noreste de Baja California.

La onda de calor continuará afectando a Baja California, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Además, para este martes se prevé el inicio de este fenómeno en zonas de Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

¿Cómo estará el clima mañana?

Para el miércoles 29 de julio, el panorama meteorológico seguirá marcado por condiciones de inestabilidad. El monzón mexicano continuará activo sobre el noroeste del país y se combinará con:

Canales de baja presión

Circulaciones ciclónicas

Vaguadas en altura

Onda tropical número 22, que avanzará sobre la península de Yucatán, el sureste y el sur del territorio nacional

Como resultado, persistirán los chubascos y las lluvias fuertes a muy fuertes en buena parte del país, con pronóstico de precipitaciones puntualmente intensas en Sonora, Chihuahua, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Además, una nueva onda tropical se aproximará al sureste mexicano, incrementando aún más la probabilidad de lluvias en esa región.

El ambiente extremadamente caluroso también continuará. El anticiclón mantendrá temperaturas superiores a 45 °C en Baja California y Sonora, mientras que la onda de calor seguirá presente en Baja California, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.