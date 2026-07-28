El Invima alertó por la circulación de medicamentos presuntamente falsificados en distintas regiones del país.

La Administración de Alimentos y Medicamentos ordenó el retiro inmediato de un fármaco clave para la salud mental. La medida oficial abarca miles de frascos de un antidepresivo consumido de forma masiva en varios países. La decisión busca prevenir riesgos sanitarios directos en la población afectada.

Los análisis de laboratorio detectaron una alteración en la composición química del fármaco. La presencia de un componente no autorizado superó los límites máximos establecidos por las regulaciones internacionales. Las autoridades sanitarias procedieron al bloqueo preventivo de las unidades distribuidas .

¿Cuál es el medicamento prohibido por ser peligroso?

El medicamento alcanzado por la medida sanitaria corresponde al principio activo denominado duloxetina . La alerta oficial afecta a las cápsulas fabricadas por la empresa Towa Pharmaceutical Europe. Los lotes retirados provienen de plantas de producción ubicadas en España.

Nombre comercial y principio activo: duloxetina (comercializado habitualmente bajo marcas como Cymbalta)

Presentación afectada: cápsulas de liberación retardada de 30 mg y 60 mg

Laboratorio fabricante: Towa Pharmaceutical Europe S.L.

Alcance del retiro: frascos y lotes distribuidos a nivel internacional

Las autoridades sanitarias identificaron los números de lote y las fechas de vencimiento en los envases. El producto en cuestión pertenece a la categoría de los psicofármacos regulados bajo prescripción médica obligatoria.

Las farmacias recibieron la orden estricta de suspender la comercialización de estas unidades.

El medicamento prohibido por la FDA.

Las razones de la medida sanitaria

La decisión se tomó tras confirmar la presencia de N-nitroso-duloxetina en la fórmula. Esta impureza química pertenece a la familia de las nitrosaminas, consideradas potencialmente cancerígenas en humanos. La acumulación de esta sustancia representa un riesgo para la salud a largo plazo .

Las nitrosaminas pueden formarse durante los procesos de síntesis química o almacenamiento del producto. La exposición continua a estos compuestos por encima de los límites permitidos incrementa la probabilidad de desarrollar patologías. Por esa razón, los organismos de control aplicaron una clasificación de riesgo de Clase II.

El laboratorio responsable inició una investigación interna para determinar el origen de la contaminación. La firma colabora de forma directa con los inspectores para revisar los estándares de calidad de la planta. Los especialistas evalúan los mecanismos necesarios para corregir las fallas en la cadena productiva.

¿Para qué sirve el medicamento prohibido?

La duloxetina es un fármaco perteneciente al grupo de los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina. Este principio activo actúa sobre los transmisores químicos del cerebro para regular los estados de ánimo. Su prescripción médica resulta frecuente en el tratamiento de trastornos severos del sistema nervioso.

Los médicos recetan este preparado principalmente para combatir la depresión mayor y el trastorno de ansiedad generalizada. Además, la sustancia se utiliza para mitigar el dolor neuropático periférico en pacientes diabéticos . Su efectividad ayuda a controlar cuadros de fibromialgia y dolores musculares crónicos.

Los profesionales de la salud recomiendan no interrumpir el consumo de manera abrupta sin supervisión. La suspensión repentina del tratamiento puede generar efectos adversos e intensificar los síntomas del paciente. Los usuarios deben consultar a sus médicos para evaluar el cambio a un medicamento sustituto.