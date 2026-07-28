Vuelven las tormentas negras y la CDMX confirmó la alerta amarilla para estas zonas de la capital.

Las lluvias regresan con fuerza a la Ciudad de México. Luego de una mañana con ambiente templado y temperaturas de hasta 26 °C, las autoridades capitalinas advirtieron que durante la tarde y noche de este martes se desarrollarán tormentas con actividad eléctrica, por lo que se activó la Alerta Amarilla en varias alcaldías.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el monitoreo de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes de entre 25 y 50 milímetros, además de rachas de viento de 30 a 50 km/h, condiciones que podrían provocar encharcamientos, reducción de la visibilidad y caída de ramas o árboles.

Vuelven las lluvias. CONAGUA

¿En qué zonas ya llueve y dónde se espera mayor intensidad?

El radar meteorológico de la Ciudad de México reportó lluvia de intensidad moderada en Coyoacán.

Además, se registran lluvias ligeras en las alcaldías:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Cuajimalpa

Gustavo A. Madero

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Tlalpan

Las autoridades advirtieron que las precipitaciones persistirán durante la noche y podrían estar acompañadas de descargas eléctricas.

Pronóstico del clima para este martes en la CDMX

El SMN prevé para la capital:

Temperatura máxima de 24 a 26 °C .

Temperatura mínima de 12 a 14 °C .

Ambiente templado a cálido durante la tarde.

Chubascos con lluvias fuertes de 25 a 50 mm .

Vientos de 10 a 20 km/h, con rachas de 30 a 50 km/h.

Aunque durante la mañana predominaron los intervalos de sol, el desarrollo de nubosidad favorecerá la formación de las llamadas “tormentas negras”, caracterizadas por nubes muy densas que oscurecen el cielo y generan lluvias intensas en poco tiempo.

Ciudad de México bajo lluvia

Recomendaciones ante las lluvias

Protección Civil pidió a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones durante la tarde y la noche.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Evitar transitar por calles con encharcamientos o inundaciones.

No resguardarse debajo de árboles durante tormentas eléctricas.

Retirar basura de coladeras cercanas al domicilio.

Manejar con precaución debido a la reducción de la visibilidad.

Mantenerse informado mediante los comunicados oficiales del Sistema de Alerta Temprana.

Las autoridades reiteraron que las condiciones de lluvia podrían extenderse durante varias horas, por lo que no se descartan afectaciones puntuales en distintas zonas de la capital.