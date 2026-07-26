Así será el “tormentón de barro” que llegará a Buenos Aires.

Un nuevo fenómeno meteorológico mantiene en alerta a la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA: el denominado “tormentón de barro”, una combinación de lluvias persistentes, alta humedad y acumulación de tierra que dejará calles, caminos y espacios verdes con abundante barro durante el comienzo de la semana.

De acuerdo con el pronóstico extendido, este episodio podría complicar las actividades al aire libre, dificultar la circulación en algunas zonas y obligar a modificar los planes previstos para el inicio de la última semana de julio.

Cómo empieza el cambio del clima

El cambio de tiempo comenzará después de un domingo con nubosidad parcial y temperaturas templadas, cercanas a los 20°C. Con el correr de la jornada, la inestabilidad avanzará sobre la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA, preparando el escenario para un inicio de semana con lluvias y condiciones más húmedas.

Domingo 26 de julio

La jornada tendrá una mínima de 12°C y una máxima de 20°C. Habrá algunos momentos de sol durante la tarde, aunque el cielo volverá a cubrirse hacia la noche.

Lunes 27 de julio

Será el día más inestable. Se espera una mínima de 12°C y una máxima de 18°C, con 40% de probabilidad de lluvias entre la tarde y la noche. De concretarse las precipitaciones, podrían generarse sectores con barro y acumulación de agua, lo que marcaría el comienzo del denominado “tormentón de barro”.

Martes 28 de julio

La temperatura oscilará entre 12°C y 17°C. El cielo permanecerá mayormente nublado y no se prevén lluvias, aunque podrían persistir las consecuencias de las precipitaciones del lunes, con calles y espacios verdes todavía húmedos o embarrados.

Pronóstico del tiempo. Servicio Meteorológico Nacional.

Cómo sigue el clima durante la semana

Miércoles 29 de julio

Se espera una jornada nublada, con mínima de 9°C y máxima de 12°C.

Jueves 30 de julio

Habrá algo de sol durante la mañana. La mínima será de 7°C y la máxima alcanzará los 16°C.

Viernes 31 de julio

El cielo volverá a presentarse mayormente nublado. Se prevé una mínima de 9°C y una máxima de 18°C.

Cómo empezará agosto, según el Servicio Meteorológico Nacional

De acuerdo con el pronóstico anticipado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), agosto comenzará con condiciones similares. El sábado 1 de agosto se presentará nublado, con una mínima de 12°C y una máxima de 19°C, sin cambios bruscos de temperatura previstos por el momento.