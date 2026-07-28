El deporte que se relaciona con una mayor longevidad.

Cada vez son más los estudios que coinciden en que la longevidad no depende únicamente de la genética. Mantener una alimentación equilibrada, dormir lo suficiente, evitar el tabaquismo, cuidar los vínculos sociales y realizar actividad física de forma regular son hábitos que pueden aumentar tanto la expectativa como la calidad de vida.

Dentro de ese último punto, los especialistas coinciden en que cualquier ejercicio aporta beneficios. Sin embargo, existe una disciplina que, de acuerdo con distintas investigaciones científicas, se destaca por su asociación con una mayor longevidad.

Cuál es el deporte que más se relaciona con una vida más larga

El médico neurólogo Conrado Estol, reconocido por sus contenidos sobre salud y bienestar, explicó en su cuenta de Instagram (@dr.conradoestol) cuál es el deporte que más años de vida podría aportar según la evidencia disponible.

“Se han medido distintos ejercicios y el tenis es el que más extiende la vida. Casi 10 años de vida extendida con tenis”, explica el especialista.

Cuál es el deporte que más se relaciona con una vida más larga. Freepik.

Según Estol, uno de los factores que explican este resultado va más allá del esfuerzo físico. “Es un deporte muy social y, aunque se practique menos horas por semana, prolonga la vida más que correr o ir al gimnasio”, agrega.

El neurólogo también recordó que mantenerse físicamente activo tiene efectos que trascienden el estado físico. “El ejercicio disminuye el riesgo de demencia y también reduce el riesgo de infarto. Todo el mundo debería poder pararse en un pie 30 segundos con los ojos abiertos —y 15 segundos con los ojos cerrados— en una sola pierna. La frase es: el ejercicio no es opcional si querés llegar a los 100 años con una capacidad cognitiva y física óptimas”.

Cuál es el deporte que más se relaciona con una vida más larga. Unsplash.

Por qué el tenis podría ayudar a vivir más años

Diversas investigaciones ubican al tenis entre las actividades deportivas con mayor impacto sobre la longevidad. Esto se debe a que combina ejercicio cardiovascular, coordinación motora, reflejos, rapidez para tomar decisiones e interacción social, factores que contribuyen al bienestar físico y mental.

A diferencia de otras disciplinas individuales, este deporte también favorece el contacto con otras personas, un aspecto que distintos estudios relacionan con una mejor salud y una mayor expectativa de vida.

Cualquier actividad física suma para cuidar la salud

Aunque el tenis aparece como uno de los deportes con mejores resultados en este tipo de investigaciones, los especialistas remarcan que ninguna actividad física debe descartarse.

Caminar, nadar, correr, andar en bicicleta, bailar o entrenar con pesas son opciones que ayudan a fortalecer el sistema cardiovascular, preservar la masa muscular y reducir el riesgo de enfermedades crónicas.

La principal diferencia es que el tenis reúne en una sola práctica varios elementos beneficiosos: movimiento intenso, estimulación cognitiva y una importante dimensión social. Esa combinación puede traducirse en mejoras para la salud del corazón, el cerebro y el bienestar emocional, tres pilares fundamentales para llegar a la vejez con una mejor calidad de vida.