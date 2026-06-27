Las condiciones climáticas en Argentina comenzaron la semana de forma favorable con mañanas frescas, poca humedad y sin lluvias. El escenario cambiará de forma drástica durante los últimos días de la semana por la llegada de una fuerte tormenta con abundante caída de agua, posible granizo y ráfagas de viento.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta roja por la ciclogénesis que golpeará diversas provincias, incluida Buenos Aires. El clima podría ser tan hostil que interrumpiría las actividades diarias por las precipitaciones y viento fuerte.

Qué provincias están bajo alerta por la tormenta

El norte argentino será golpeado por un fuerte temporal durante el fin de semana. Las lluvias llegarán durante el sábado y el cielo se mantendrá negro durante todo el domingo con intensas lluvias que podrían acumular los 40 milímetros.

Si bien las temperaturas no llegarán a un dígito, se espera que la ciclogénesis sea lo suficientemente potente para interrumpir las actividades al aire libre.

Autoridades recomiendan mantenerse atentos ante posibles crecientes súbitas y deslizamientos. ChatGPT - creada con IA

Se trata de un sistema de tormentas que golpeará durante dos días seguidos y tendrá una pausa durante el lunes. Sn embargo, regresará con abundante caída de agua el martes, miércoles y jueves de la siguiente semana.

Las localidades bajo alerta son las siguientes:

Misiones : Posadas, Oberá, Apóstoles, El Dorado, Bernardo de Irigoyen, Puerto Iguazú.

Corrientes : Empedrado, Ituzaingó, Mercedes, Paso de los Libres.

Formosa : Pirané, Clorinda, Las Lomitas.

Chaco: Resistencia, Villa Angela, General José de San Martín, Presidencia Roque Sáenz Peña.

Llega la ciclogénesis a Buenos Aires con lluvias

Buenos Aires no quedará exenta de las fuertes lluvias. La mañana del domingo no solo estará marcada por las bajas temperaturas, sino que contará con la presencia de caída de agua durante todo el día.

La tarde estará marcada por la presencia de fuertes vientos y un cielo nublado.

Cómo seguirá el clima en CABA

El pronóstico extendido del clima indica que el sábado arrancará fresco con 8° y tendrá una máxima de 17° por la tarde con cielo despejado. Las condiciones cambiarán el domingo por la presencia de lluvias y nubes.

La próxima semana se comenzará a sentir aún más el invierno con mínimas de 4° por la madrugada y máximas de 14°, aunque por el momento los informes no señalan lluvias.