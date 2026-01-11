Después de un sábado marcado por lluvias persistentes que frustraron los planes al aire libre, el calor regresó este domingo 11 de enero a la Ciudad de Buenos Aires y se mantendrá durante los próximos días. El pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa temperaturas elevadas, con máximas que rondarán los 30 grados, aunque con un nuevo episodio de precipitaciones hacia el final de la semana.

La jornada arrancó sin alertas meteorológicas activas en el país: el mapa del SMN se presentó completamente en verde, sin avisos por lluvias intensas, vientos fuertes o nevadas. Sin embargo, el organismo sí emitió una advertencia por calor extremo en una provincia patagónica, lo que obliga a seguir de cerca la evolución del tiempo.

Cómo sigue el tiempo en la Ciudad de Buenos Aires

En el Área Metropolitana, el domingo comenzó con un clima más templado y sin precipitaciones. Pasado el mediodía, el termómetro marcaba 26 grados y se encaminaba a una máxima cercana a los 30.

Según el SMN, el lunes será el día más caluroso de la semana, con cielo ligeramente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 22 y 35 grados . El martes y el miércoles mantendrán una tónica similar, con mínimas de 21 y máximas de entre 31 y 32 grados, y nubosidad variable.

Según el SMN, el lunes será el día más caluroso de la semana en CABA

El cambio llegará el jueves, cuando se esperan chaparrones por la mañana y tormentas aisladas durante la tarde, aunque sin un descenso marcado de temperatura: la máxima volvería a ubicarse cerca de los 30 grados.

Para el viernes y el sábado no se prevén nuevas lluvias, pero sí un leve alivio térmico, con una mínima que podría descender hasta los 16 grados en la mañana del viernes 16 de enero.

Pronóstico para la Costa Atlántica

Quienes eligieron la Costa bonaerense para vacacionar tendrán, en principio, condiciones favorables. Este domingo se espera una máxima de 28 grados en Mar del Plata, con pocas nubes y buen tiempo para la playa.

El lunes será aún más caluroso : la temperatura alcanzará los 30 grados por la tarde y rondará los 28 ya desde la mañana, configurando una jornada ideal para actividades al aire libre. En cambio, el martes se anticipa inestable, con tormentas durante la mañana y chaparrones intermitentes a lo largo del día.

Alerta por calor extremo en la Patagonia

Mientras gran parte del país transita días de calor moderado, Chubut es la única provincia bajo alerta por temperaturas extremas. El SMN emitió una advertencia de nivel naranja para el área cordillerana, donde se esperan registros que pueden resultar peligrosos, especialmente para niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

La situación se da en un contexto sensible para la región, afectada además por incendios forestales que ya consumieron cerca de 12 mil hectáreas, lo que refuerza la necesidad de extremar cuidados y seguir las recomendaciones oficiales.