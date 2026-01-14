El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por la llegada de un fenómeno que traerá tormentas, lluvias intensas durante 24 horas y ráfagas de viento de hasta 50 km/h. Tras el meteotsunami que paralizó a la Argentina, ahora un ciclón impactará en Mar del Plata y se extenderá a distintas zonas de la Costa Atlántica.

¿Cuándo llega la tormenta a Mar del Plata?

Mar del Plata comenzó la semana con lluvias aisladas y altas temperaturas que descendieron con la llegada de las precipitaciones. A partir de este miércoles por la noche comenzará a ingresar un frente ciclónico que traerá tormentas y lluvias persistentes.

El organismo anticipó que las lluvias se prolongarán desde la mañana del jueves 15 hasta la noche de ese mismo día , con acumulados significativos. Además, se esperan ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 km/h.

Aunque el viernes se anticipa una mejora notable con cielo completamente despejado, para la noche del sábado se pronostican tormentas aisladas acompañadas de ráfagas de viento.

¿Qué zonas se verán afectadas por el ciclón?

El SMN detalló que las localidades más comprometidas por el temporal en la Costa Atlántica serán:

San Clemente del Tuyú

Santa Teresita

San Bernardo

Pinamar

Villa Gesell

Mar del Plata

Miramar

Necochea

Monte Hermoso

Pronóstico del tiempo para el jueves 15 de enero. Servicio Meteorológico Nacional

¿Cómo seguirá el clima en Mar del Plata?

El organismo publicó el pronóstico del tiempo para Mar del Plata:

Miércoles 14 : mínima de 13° y máxima de 28°, niebla por la mañana y el cielo parcialmente nublado, con ráfagas de viento de hasta 50 km/h por la noche.

Jueves 15 : mínima de 18° y máxima de 27°, con tormentas fuertes por la mañana, tormentas aisladas por la tarde y chaparrones por la noche. Se prevén ráfagas de viento de hasta 50 km/h.

Viernes 16 : mínima de 15° y máxima de 26°, con el cielo despejado.

Sábado 17 : mínima de 16° y máxima de 31°, con el cielo parcialmente nublado por la mañana y tormentas aisladas por la noche. Se esperan ráfagas de viento de hasta 50 km/h.

Domingo 18: mínima de 11° y máxima de 23°, con el cielo algo nublado.