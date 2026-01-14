En esta noticia
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que durante los siguientes días ingresarán nubes negras que traerán intensas tormentas. Las lluvias traerán cerca de 31 milímetros acumulados junto con ráfagas de viento de hasta 31 kilómetros por hora e intensa actividad eléctrica. La alerta roja se mantiene para Buenos Aires y diversas provincias.
Cuándo llega la tormenta a Buenos Aires
El Servicio Meteorológico informó que el ciclón golpeará Buenos Aires durante la madrugada del jueves 15. Se espera abundante caída de agua, ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora y una sensación térmica de entre 25° y 33°. Tras la tormenta se experimentará una fuerte baja en las temperaturas y para la madrugada del viernes 16 se espera una mínima de 18°.
Las localidades en alerta son las siguientes localidades:
- CABA
- La Plata
- Zárate
- San Antonio de Areco
- Luján
- Ezeiza
- Lomas de Zamora
- La Costa Atlántica
- 9 de Julio
Alerta roja por la llegada de un ciclón: las provincias afectadas
El Servicio Meteorológico alertó por la llegada de lluvias e intensos vientos por varios días en las siguientes provincias:
Misiones
Las precipitaciones se harán presentes durante el sábado 17 de enero con vientos de hasta 31 kilómetros por hora. La sensación térmica se ubicará entre 23° y 32°.
Chaco
Están pronosticadas lluvias por 3 días seguidos que acumularán cerca de 49 milímetros de agua de viernes a domingo. Los vientos alcanzarán los 40 kilómetros por hora con una mínima de 23°.
Corrientes
Las lluvias comenzarán durante el vienes y continuarán durante todo el sábado. Durante el domingo aumentarán su intensidad y caerán 29 milímetros con actividad eléctrica. La sensación térmica oscilará entre los 23° y 27°.
Cómo seguirá el clima en la Ciudad de Buenos Aires
El SMN informó el pronóstico del tiempo para la Ciudad de Buenos Aires:
- Miércoles 14: máxima de 34°
- Jueves 15: tormentas
- Viernes 16: mínimas de 18°
- Sábado 17: mínimas de 19° y máximas de 32°
- Domingo 18: cielo despejado y día soleado