El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que durante los siguientes días ingresarán nubes negras que traerán intensas tormentas. Las lluvias traerán cerca de 31 milímetros acumulados junto con ráfagas de viento de hasta 31 kilómetros por hora e intensa actividad eléctrica. La alerta roja se mantiene para Buenos Aires y diversas provincias.

Cuándo llega la tormenta a Buenos Aires

El Servicio Meteorológico informó que el ciclón golpeará Buenos Aires durante la madrugada del jueves 15. Se espera abundante caída de agua, ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora y una sensación térmica de entre 25° y 33°. Tras la tormenta se experimentará una fuerte baja en las temperaturas y para la madrugada del viernes 16 se espera una mínima de 18°.

Pronóstico del tiempo del SMN.

Las localidades en alerta son las siguientes localidades:

CABA

La Plata

Zárate

San Antonio de Areco

Luján

Ezeiza

Lomas de Zamora

La Costa Atlántica

9 de Julio

Alerta roja por la llegada de un ciclón: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico alertó por la llegada de lluvias e intensos vientos por varios días en las siguientes provincias:

Misiones

Las precipitaciones se harán presentes durante el sábado 17 de enero con vientos de hasta 31 kilómetros por hora. La sensación térmica se ubicará entre 23° y 32°.

Chaco

Están pronosticadas lluvias por 3 días seguidos que acumularán cerca de 49 milímetros de agua de viernes a domingo. Los vientos alcanzarán los 40 kilómetros por hora con una mínima de 23°.

Corrientes

Las lluvias comenzarán durante el vienes y continuarán durante todo el sábado. Durante el domingo aumentarán su intensidad y caerán 29 milímetros con actividad eléctrica. La sensación térmica oscilará entre los 23° y 27°.

Cómo seguirá el clima en la Ciudad de Buenos Aires

El SMN informó el pronóstico del tiempo para la Ciudad de Buenos Aires: