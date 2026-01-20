La Tierra atraviesa uno de los episodios de actividad solar más potentes en 22 años. Una llamarada solar de clase X, la más alta en la escala científica, lanzó una eyección de masa coronal que llegó al planeta a gran velocidad y provocó una tormenta geomagnética severa.

El fenómeno no fue aislado: forma parte de una serie de erupciones vinculadas a una región activa del Sol con manchas solares gigantes.

Los expertos advierten que podrían registrarse nuevos eventos en los próximos días.

¿Qué es una tormenta solar y por qué preocupa?

Cuando el Sol libera plasma y campos magnéticos, esas partículas viajan por el viento solar y chocan con la magnetosfera terrestre, el escudo que protege al planeta.

Ese impacto genera corrientes eléctricas que pueden alterar sistemas tecnológicos y producir auroras.

En este caso, la NOAA (Administración Oceánica y Atmosférica de EE.UU.) emitió alerta por tormenta geomagnética nivel G4, una categoría que implica riesgos para redes eléctricas, satélites y sistemas de navegación.

Alerta máxima: la mayor tormenta solar en 20 años provocaría apagones masivos y afectaría las comunicaciones

También se detectó una tormenta de radiación solar S4, la más fuerte desde 2003.

¿Qué efectos se observaron en la Tierra?

Auroras en lugares inusuales: las luces polares se vieron en latitudes medias, lejos de los polos.

Riesgo para redes eléctricas: las corrientes inducidas pueden dañar transformadores y provocar cortes.

Impacto en satélites y GPS: operadores ajustaron sistemas para evitar fallos.

Aviación en alerta: vuelos sobre rutas polares podrían sufrir interferencias en comunicaciones.

Astronautas protegidos: la Estación Espacial Internacional aplicó protocolos para reducir exposición a radiación.

¿Por qué ocurre ahora?

El Sol atraviesa la fase más activa de su ciclo de 11 años. Este patrón alterna periodos tranquilos con otros de alta intensidad. La región que originó la llamarada sigue orientada hacia la Tierra, por lo que no se descartan nuevas eyecciones.

¿Cómo se mide la intensidad?

La NOAA utiliza una escala de G1 a G5 para tormentas geomagnéticas. El evento actual alcanzó G4, considerado severo. También se mide el índice Kp, que refleja la variación del campo magnético global.

¿Qué riesgos reales hay?

Aunque el público no debería esperar apagones masivos, los sistemas críticos están en alerta. En episodios anteriores, como las tormentas de Halloween en 2003, hubo cortes en Suecia y daños en transformadores en Sudáfrica. En 2024, una tormenta extrema afectó servicios GPS.

Más allá de los riesgos, el fenómeno regaló un espectáculo único. Las auroras boreales y australes iluminaron cielos en zonas donde rara vez se ven.

Estas luces se producen cuando las partículas solares chocan con gases de la atmósfera, generando colores verdes, rojos y violetas.