Una fuerte tormenta helada se aproxima en Estados Unidos: habrá más de 30 centímetros de nieve acumulada. (Foto: Archivo)

El clima en Estados Unidos este martes 20 de enero mantiene un patrón meteorológico dominado por condiciones invernales y frío intenso en gran parte del país, según el National Weather Service (NWS).

Para hoy, las autoridades advierten tormentas de nieve por efecto del lago en partes del noreste y los Grandes Lagos, donde las condiciones pueden afectar la visibilidad y el tránsito.

Además, en ciertas regiones del sur, como Texas y áreas cercanas al Golfo de México, hay un incremento en las probabilidades de lluvia hacia la tarde, relacionadas con un sistema frontal más húmedo que se aproxima desde el Golfo.

Zonas con probabilidad de lluvia o tormenta de nieve

Sur y sureste de Estados Unidos: lluvias aisladas

En el sur de los Estados Unidos, especialmente alrededor de San Antonio y el sureste de Texas, la previsión meteorológica indica que la probabilidad de lluvia aumentará durante la tarde y noche, con acumulaciones esperadas que pueden alcanzar alrededor de 0,5 pulgadas (aproximadamente 12 mm) en sectores de las planicies costeras. Estas lluvias aisladas se producen en el contexto de un frente frío que se acerca desde el Golfo de México, lo que hace esperable un cambio paulatino en el tiempo en esa región durante las próximas horas.

Aunque hoy las tormentas fuertes no son el escenario primario, el riesgo de lluvias y chubascos dispersos podría afectar rutas y actividades al aire libre en el sureste de Texas y zonas adyacentes antes del avance nocturno del sistema frontal.

Noreste y Grandes Lagos: nieve por efecto de lago

En el noreste, el pronóstico del National Weather Service destaca la llegada de nevadas intensas y posibles tormentas de nieve por efecto del lago en zonas como el norte del estado de Nueva York, particularmente en el condado de Herkimer, donde hay advertencias de tormenta invernal activas hasta mañana por la mañana. Allí, la acumulación de nieve estimada para esta noche y parte del miércoles puede estar entre 6 y 12 pulgadas (entre 15 y 30 centímentos), con visibilidad reducida cercana a un cuarto de milla y rutas complicadas para el tránsito.

Pronóstico extendido para el resto de la semana

Para el resto de la semana, los pronósticos oficiales del National Weather Service proyectan un cambio gradual en las condiciones en el sur y sureste del país, con mayores probabilidades de lluvia y tormentas aisladas entre miércoles y viernes, cuando un frente más activo avance desde el Golfo de México e interactúe con aire húmedo sobre el interior sureste.

Las lluvias podrían intensificarse en zonas como Luisiana, Mississippi y Alabama, con impacto más notable en actividades cotidianas y tránsito, aunque sin señales claras de eventos severos de gran escala.