Una potente tormenta solar impactará en la Tierra y afectará todas las comunicaciones: podría haber apagones masivos

Una tormenta solar impacta este martes en la Tierra y activó una alerta de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos. El fenómeno está vinculado a una llamarada solar y podría provocar alteraciones en sistemas tecnológicos clave.

La NOAA informó que la tormenta solar alcanzó a las 03:23 hora local el nivel “G4 (severa)”, el segundo más alto de la escala del Centro de Predicción del Clima Espacial. Esa clasificación va desde G1 (menor) hasta G5 (extrema).

Horas más tarde, el organismo redujo la alerta. En su último boletín, publicado a las 10:30 hora local, la tormenta solar pasó a considerarse de nivel “moderado”, aunque se mantiene el seguimiento constante.

Qué es una tormenta solar y por qué genera alertas

Según la NOAA, “una tormenta solar ocurre cuando las partículas expulsadas por el Sol golpean el campo electromagnético de la Tierra”. Estos eventos están asociados a periodos de alta actividad solar.

La frecuencia de una tormenta solar depende del ciclo solar. Ese ciclo “atravesó recientemente su pico de actividad”, lo que explica la sucesión de alertas emitidas en los últimos meses.

La NOAA recordó que ya se registraron tormentas solares similares en noviembre y diciembre. Estos antecedentes refuerzan la vigilancia sobre el actual episodio geomagnético.

Impacto de la tormenta solar en GPS, satélites y redes eléctricas

Las tormentas geomagnéticas implican “una perturbación del campo magnético de la Tierra debido al material que expulsa el Sol”. Ese material es electromagnético y puede afectar infraestructuras críticas.

Entre los sistemas más expuestos se encuentran los GPS, las comunicaciones por radio de alta frecuencia y los sistemas empleados para la aviación. También pueden producirse interferencias tecnológicas puntuales.

En casos extremos, una tormenta solar puede “dañar transformadores en redes de alta tensión y provocar apagones a gran escala”, además de afectar al funcionamiento de satélites que orbitan el planeta.

Efectos visibles y zonas donde podrían verse auroras boreales

La NOAA subraya que las tormentas solares no tienen efecto aparente en la salud humana, aunque sí generan consecuencias visibles en el cielo nocturno.

Uno de los efectos más llamativos es la posibilidad de observar auroras boreales en latitudes poco habituales, más alejadas de los polos.

En este episodio, “las mayores probabilidades para poder observar las auroras boreales afectan principalmente al sur de Canadá y al norte de Estados Unidos”, según indicó el organismo estadounidense.

¿A qué hora podría afectar la tormenta solar a Europa?

La tormenta solar alcanzó la Tierra a las 08:23 GMT, según informó la NOAA. Ese horario coincide con la mañana en Europa, especialmente entre las 09:23 y las 10:23 en países con horario CET, como España, Francia, Alemania o Italia.

Los posibles efectos en Europa se concentrarían durante las horas posteriores al impacto inicial, a lo largo de la mañana y primeras horas de la tarde, cuando el campo magnético terrestre responde a la llegada de las partículas solares.

Los organismos de seguimiento espacial advierten que estas perturbaciones no son instantáneas ni uniformes, por lo que las anomalías técnicas, si aparecen, pueden darse de forma intermitente y variar según la latitud y los sistemas afectados.