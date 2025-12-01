El hallazgo del siglo: verifican qué existe en el interior del Sol y se reescribe la historia del sistema solar.

Descubrimiento astronómico del siglo: revelan qué hay en el interior de la Luna y se reescribe la crónica del sistema solar

El instrumento que ha facilitado este hallazgo sobre el Sol se denomina Helioseismic and Magnetic Imager (HMI) y se encuentra a bordo del Observatorio de Dinámica Solar (SDO). Aunque ha estado operativo durante varios años, es en la actualidad cuando se empieza a comprender plenamente el impacto de sus mediciones.

Se trata de una vista tridimensional que proporciona una comprensión sin precedentes de los procesos que tienen lugar en el interior de la estrella que sustenta nuestro sistema solar. Este hallazgo fue posible gracias al análisis de un “pulso silencioso” que recorre el Sol: ondas que se desplazan, rebotan y se deforman al atravesar su masa.

Al registrar estas vibraciones con una precisión excepcional, los científicos lograron reconstruir un mapa detallado del interior solar, revelando corrientes ocultas, estructuras complejas y variaciones que ayudan a explicar parte de su comportamiento más errático.

El Sol también puede ser objeto de estudio en diversas investigaciones científicas. Un nuevo descubrimiento astronómico permitió observar su interior con una claridad sin precedentes, sin necesidad de perforar su superficie ni enviar sondas al núcleo.

Lo que antes eran simples indicios, hoy se ha consolidado en un modelo tridimensional del interior solar, una herramienta fundamental para anticipar cambios en la actividad de nuestra estrella.

Nueva investigación solar: heliosismología avanzada con HMI/SDO

Este descubrimiento tiene un impacto directo en la Tierra. Los resultados evidencian cómo los movimientos de convección, la rotación desigual y las corrientes profundas alimentan el ciclo magnético solar, lo que representa un avance significativo en nuestra comprensión de estos fenómenos.

Gracias a esta información, ahora es posible rastrear el origen de las manchas solares y prever con mayor precisión las erupciones y tormentas solares que impactan en los satélites y las comunicaciones, lo que podría mejorar la gestión de riesgos en estas áreas.

La helioseismología de alta resolución estudia las vibraciones naturales del Sol para comprender qué ocurre debajo de su superficie visible. El instrumento HMI registra de manera continua las mínimas variaciones en la velocidad y en el campo magnético solar, lo que permite un análisis detallado de su comportamiento.

A partir de estos datos, los especialistas elaboran un mapa tridimensional que ilustra cómo se mueven las capas internas y qué dinámicas rigen el núcleo de la estrella, contribuyendo así a un entendimiento más profundo de su estructura y funcionamiento.

Gracias a estas mediciones los científicos pudieron realizar un novedoso mapa del Sol (Fuente: archivo). Fuente: narrativas-spin-co

Descubre la vista 3D del Sol a través de heliosismología

El valor de esta investigación radica en su continuidad. Desde el año 2010, el HMI ha estado recopilando datos de manera ininterrumpida, lo que permite realizar comparaciones entre ciclos solares y perfeccionar los pronósticos sobre su evolución.

En términos prácticos, este conocimiento contribuye a una comprensión más profunda del clima espacial y a la mitigación de los riesgos que las tormentas solares representan para las infraestructuras contemporáneas, abarcando desde los sistemas eléctricos hasta las redes de comunicación global.

La tridimensión no se origina a partir de imágenes directas, sino del procesamiento matemático de las ondas solares. Los científicos miden el tiempo que estas ondas tardan en viajar, así como sus desviaciones y los cambios de frecuencia que experimentan al desplazarse a través del plasma.

Con esta información, algoritmos avanzados son capaces de reconstruir un modelo tridimensional de densidades, velocidades y flujos internos, que revela el funcionamiento oculto de nuestra estrella.