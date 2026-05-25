No se trata del Cometa 3I ATLAS: descubrieron un asteroide distinto que se aproximaría a la Tierra en este año (Fuente: ChatGPT - creada con IA).

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El asteroide (99942) Apophis será uno de los acontecimientos astronómicos más destacados de la década cuando pase cerca de la Tierra en 2029. Este objeto, con un diámetro aproximado de 340 metros, ha estado bajo un riguroso monitoreo desde su descubrimiento en 2004.

Las observaciones recientes han corroborado que no conlleva un riesgo de impacto, sin embargo, su proximidad lo convierte en un fenómeno único para la ciencia y el público en general.

Además, este acercamiento brindará la oportunidad a los astrónomos para estudiar el comportamiento de los asteroides cercanos y cómo la gravedad terrestre puede influir en su trayectoria y rotación. Este evento será visible desde diversas regiones del planeta sin requerir telescopio, lo que representará una oportunidad excepcional para los aficionados a la astronomía.

Cuándo y a qué distancia pasará Apophis cerca de la Tierra

El evento histórico de Apophis se producirá el 13 de abril de 2029, momento en que el asteroide se acercará a aproximadamente 32.000 kilómetros de la superficie terrestre. Esta proximidad lo colocará más cerca que varios satélites geoestacionarios, una circunstancia peculiar para un objeto de semejante envergadura.

La notable cercanía de Apophis brindará la oportunidad de examinar su superficie y rotación con detalle, así como de evaluar cómo la gravedad terrestre podría influir en su trayectoria. Los investigadores han subrayado que este suceso constituye uno de los acercamientos más próximos jamás documentados para un asteroide de gran tamaño.

El asteroide Apophis pasará cerca de la Tierra en 2029: evento único para la ciencia.

¿Cuáles son los riesgos del asteroide?

Expertos de la NASA y la ESA han señalado que el próximo acercamiento del asteroide brinda una valiosa oportunidad científica en lugar de ser considerado una amenaza. La comunidad astronómica se encuentra en constante vigilancia del asteroide para asegurar que su trayectoria permanezca estable y que no represente un riesgo en el futuro.

A pesar de los temores iniciales relacionados con un posible impacto, las observaciones recientes realizadas por radar y telescopios han descartado cualquier riesgo de colisión para el año 2029, así como en los próximos 100 años. Los cálculos precisos indican que la Tierra no enfrenta peligro alguno y las agencias espaciales enfatizan que el paso de Apophis es seguro para la población.

Apophis: cuándo y dónde verlo desde la Tierra

Se anticipa que durante el acercamiento, Apophis será visible sin telescopio desde diversas regiones del hemisferio oriental, siempre que las condiciones atmosféricas sean favorables. Esto implica que tanto entusiastas como científicos tendrán la oportunidad de observar un objeto de más de 300 metros desplazándose a gran velocidad en el cielo nocturno.

Este fenómeno se prevé como un evento astronómico excepcional, dado que asteroides de tal dimensión rara vez se aproximan a la Tierra. Los especialistas aconsejan seleccionar lugares con escasa contaminación lumínica para maximizar la visibilidad del acontecimiento.