Cambia la Tierra para siempre: ahora será posible ver auroras boreales desde esta parte del planeta. Foto: Reuters

Los científicos confirmaron que las auroras boreales están rompiendo barreras geográficas y ahora se podrán ver desde nuevas regiones del mundo. Incluso, advierten que en las zonas de América del Sur serán más comunes debido a un fenómeno natural.

Se trata del máximo solar de 2025, por lo que será posible avistarlas en lugares inesperados del hemisferio norte, como Arizona, Inglaterra o incluso partes de Europa y América del Norte más al sur. Este cambio no es temporal: el ciclo solar de 11 años promete más oportunidades en los próximos meses y años.

¿Por qué las auroras boreales se ven más al sur?

Las auroras boreales (y sus contrapartes sureñas, las auroras australes) no son una casualidad climática, sino el resultado de una danza cósmica entre el Sol y la Tierra. Todo comienza con el viento solar: una corriente constante de partículas cargadas (iones) que emana de nuestra estrella.

Estas partículas chocan contra el campo magnético terrestre, que actúa como un escudo. En los polos, donde el campo es más débil, las partículas se filtran hacia la atmósfera superior (la ionosfera), excitando átomos de oxígeno y nitrógeno. Al liberarse esa energía, se emiten fotones de luz, creando las capas iridiscentes que conocemos como auroras.

Ahora bien, ¿por qué ahora se ven en lugares inusuales para ver auroras boreales? La respuesta está en el ciclo solar de 11 años. Estamos en el pico de este ciclo, que comenzó en 2019 y alcanzó su máximo en 2025, según informó National Geographic.

Durante esta fase, el Sol se vuelve más “tormentoso”: surgen manchas solares, eyecciones de masa coronal (CME) y tormentas geomagnéticas que inundan la atmósfera con partículas extras. Esto expande la “zona auroral” —normalmente entre 60° y 75° de latitud— hacia el ecuador.

¿En qué lugares se podrán ver las auroras?

Resulta todavía más probable observar una aurora si te encontrás dentro de una banda más reducida del planeta, entre los 65° y los 70° de latitud. La banda más amplia abarca destinos como Anchorage (Alaska) y Yellowknife (Canadá), mientras que la zona más estrecha y óptima incluye Fairbanks (Alaska) y Tromsø (Noruega).

Además, es imprescindible elegir un sitio con cielos muy oscuros, completamente despejados y lo más lejos posible de la contaminación lumínica. En el hemisferio sur, esto suele traducirse en la Antártida, Tasmania o el extremo sur de Nueva Zelanda durante el otoño o el invierno.

En el hemisferio norte, destacan zonas como los alrededores de Fairbanks (Alaska), Churchill (Manitoba, Canadá), la región de Laponia en el norte de Suecia y Finlandia, entre muchos otros lugares privilegiados.