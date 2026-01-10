Un estudio dirigido por la NASA y centrado en California evaluó cómo puede influir el movimiento del terreno costero en el aumento del nivel del mar, demostrando que el suelo puede elevarse o hundirse varios centímetros, lo que podría representar un riesgo a futuro para las comunidades costeras.

De acuerdo con las proyecciones realizadas por la agencia, para 2050 el nivel del mar en este estado podría aumentar entre 15 y 37 centímetros con respecto al año 2000 como consecuencia del derretimiento de glaciares, la pérdida de hielo y el calentamiento del mar.

Sin embargo, la NASA indicó que existen territorios donde estas cifras pueden ser más elevadas por diversos factores naturales o humanos y los datos del hallazgo ya se están considerando en los planes de adaptación que el estado está desarrollando.

Nueva investigación de la NASA: las regiones más impactadas por los cambios climáticos

Los investigadores de JPL y de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) utilizaron un radar satelital y datos GNSS para analizar más de 1,600 kilómetros de costa y detectar tanto hundimientos como elevaciones del terreno.

Por el contrario, existen zonas de California que no se están hundiendo, sino que el terreno se eleva, como la cuenca de Santa Bárbara que se está recuperando desde 2018 y Long Beach donde la actividad petrolera levanta el suelo.

Con esta técnica, en la Bahía de San Francisco -particularmente en San Rafael, Corte Madera, Foster City y Bay Farm Island- se detectaron hundimientos sostenidos de más de 10 milímetros por año, lo que podría llevar a un aumento local del nivel del mar mayor a los 45 centímetros.

Nuevos escenarios de hundimiento identificados por la NASA

En sectores de Los Ángeles y San Diego, las proyecciones indican la posibilidad de hundimientos de hasta 40 centímetros , lo que requerirá un monitoreo constante. No obstante, los expertos señalaron que realizar estimaciones precisas resulta extremadamente complicado debido a la incertidumbre asociada con la actividad humana.

En el Valle Central, la NASA ha detectado hundimientos de hasta 20 centímetros como resultado de la extracción de agua subterránea, un patrón que también se ha identificado en Santa Clara, Santa Ana y Chula Vista.