El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un aviso dirigido a todos los habitantes del territorio azteca por la extensión de un nuevo frente frío que ocasionará un brusco descenso de las temperaturas y lluvias intensas en distintas regiones.

La entidad difundió cómo estará el estado del tiempo a partir del martes 20 de enero y emitió una serie de advertencias ante las inclemencias climáticas que se registrarán durante las próximas 48 horas.

¿Dónde lloverá a partir del martes 20 de enero?

El SMN informó a los habitantes mexicanos que a partir del martes 20 de enero, una vaguada en niveles altos de la atmósfera en el noroeste y occidente de la República Mexicana, se combinará con la corriente en chorro subtropical y ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas y Nayarit .

El pronóstico del tiempo para el martes 20 de enero en la República Mexicana. (Foto: Archivo)

Al mismo tiempo, las precipitaciones afectarán a los estados de Jalisco y Aguascalientes, mientras que en las zonas de Baja California Sur, Sonora y Colima podrían registrarse lluvias aisladas.

Por su parte, el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe generará las condiciones propicias para que se produzcan lluvias y chubascos en estados del centro, sur, oriente y sureste de México, además de la península de Yucatán.

El SMN, además, pone el foco en un nuevo sistema frontal que recorrerá la zona fronteriza del noreste del territorio nacional y se desplazará hacia el norte del golfo de México; favorecerá intervalos de chubascos en el norte de Nuevo León y Tamaulipas.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas y Nayarit.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Guanajuato, Puebla (Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Tamaulipas, Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Sonora, Colima, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Las lluvias fuertes podrían estar acompañadas con descargas eléctricas, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Al mismo tiempo, el SMN advierte por las rachas fuertes de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

¿Cómo estará el estado del tiempo las próximas 48 horas?

El pronóstico del tiempo para las próximas 48 horas advierte sobre un frente frío que se aproximará al noroeste de México, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y con la corriente en chorro subtropical, originando rachas fuertes de viento y lluvias con intervalos de chubascos en dicha región.

El pronóstico del tiempo para el jueves 22 de enero. (Foto: Archivo)

En este contexto, los fenómenos anteriormente mencionados provocarán intensas precipitaciones en las siguientes entidades federativas:

Miércoles 21 de enero

Chubascos con lluvias puntuales fuertes ( 25 a 50 mm ): Quintana Roo.

Intervalos de chubascos ( 5 a 25 mm ): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Olmeca), Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Aguascalientes, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Tabasco.

Jueves 22 de enero