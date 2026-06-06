Alerta mundial por el desplazamiento del campo magnético en la Tierra: se movió más de 2000 km y traerá graves consecuencias

El campo magnético de la Tierra se desplazó más de 2250 km, y organizaciones de todo el mundo ya se preparan para contener los daños. Este fenómeno ya ha generado una alerta en instituciones científicas y agencias gubernamentales internacionales.

Este desplazamiento no es un evento repentino, sino el resultado de cambios constantes en el interior del planeta que ahora obligan a actualizaciones urgentes en sistemas de orientación mundiales.

Alerta mundial por el desplazamiento del campo magnético en la Tierra: se movió más de 2000 km y traerá graves consecuencias Shutterstock

La continua vigilancia del campo magnético terrestre

El polo norte magnético, el punto hacia el que apuntan las brújulas en el hemisferio norte, se desplaza desde hace décadas desde la zona canadiense hacia Siberia. Algunos reportes indican un movimiento acumulado de más de 2250 kilómetros.

El modelo oficial vigente es el World Magnetic Model 2025 (WMM2025), publicado por la NOAA de Estados Unidos y el British Geological Survey (BGS) del Reino Unido. Este modelo fue lanzado el 17 de diciembre de 2024 y permanecerá vigente hasta fines de 2029.

En enero de 2026, la NOAA publicó su reporte anual confirmando que tanto el WMM2025 como su versión de alta resolución han demostrado ser precisos durante su primer año de operación. Sin embargo, la continua variación del campo magnético exige vigilancia constante.

¿Por qué se desplazó el campo magnético de la Tierra?

El desplazamiento se debe a los movimientos del fluido conductor (hierro líquido) en el núcleo externo de la Tierra. Estos movimientos modifican la declinación magnética, lo que altera las referencias que utilizan aviones, barcos, submarinos, celulares, aplicaciones de navegación y sistemas militares.

Según el British Geological Survey, el norte magnético aceleró su movimiento hacia Siberia en las últimas décadas, alcanzando velocidades de unos 50 km por año, para luego desacelerar a aproximadamente 35 km por año. Este comportamiento es inusual dentro del registro moderno y representa un desafío para mantener la precisión en la ubicación global.

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¿Qué consecuencias tiene este fenómeno en la Tierra?

Las consecuencias son significativas. El lado canadiense ha perdido influencia en la superficie, mientras la región siberiana ejerce una mayor atracción sobre el punto que guía las brújulas y los sistemas de navegación, desviando su dirección.

Esto obliga a organizaciones internacionales a actualizar constantemente sus modelos para evitar errores de orientación que podrían tener graves implicancias en la aviación, la navegación marítima, la defensa y las aplicaciones civiles cotidianas.

Vale destacar que el World Magnetic Model es utilizado por agencias gubernamentales, departamentos de defensa, navegación aérea y marítima, sistemas militares, la OTAN, la Organización Hidrográfica Internacional y oficinas hidrográficas de diversos países.

Las instituciones no solo actualizan software y mapas, sino que también ajustan instrumentos y protocolos para contener posibles daños derivados de estas variaciones.

La palabra de los especialistas acerca de los riesgos

Aunque especialistas aclaran que este movimiento no equivale a una inversión de polos inminente ni a un colapso del campo magnético, la magnitud del desplazamiento acumulado —más de 2250 km— y su impacto en la tecnología moderna generan preocupación.

Organizaciones de todo el mundo se encuentran en estado de preparación para mitigar los efectos y garantizar que las referencias de navegación sigan siendo confiables.