Alerta de calor este fin de semana: este día habrá temperaturas inusuales para el invierno.

El pronóstico para los próximos días anticipa un cambio marcado en las condiciones del tiempo, con un aumento de la temperatura que llevará los valores por encima de lo habitual para esta época del año.

Tras varias jornadas de frío intenso, el fin de semana ofrecerá un breve respiro gracias al ingreso de aire más templado. Sin embargo, esa situación durará poco, ya que desde el domingo volverá a instalarse una masa de aire frío.

Las condiciones favorecerán las actividades al aire libre durante el sábado, aunque los especialistas recomiendan estar atentos al cambio previsto para el cierre del fin de semana, cuando regresarán el viento, la nubosidad y un importante descenso térmico.

Alerta por temperaturas inusuales para el invierno durante el sábado

De acuerdo con el pronóstico, el sábado será la jornada más cálida del fin de semana, con registros que superarán los 17°C, una marca poco frecuente para los últimos días de junio.

El sábado habrá cielo ligeramente nublado por la mañana y parcialmente nublado durante la tarde (Fuente: Magnific).

Desde las primeras horas se espera una mínima de 8°C, cielo ligeramente nublado y viento del norte, condiciones que favorecerán un rápido ascenso de la temperatura.

Temperatura mínima de 8°C y máxima superior a los 17°C .

Cielo ligeramente nublado por la mañana y parcialmente nublado durante la tarde.

Poco viento durante gran parte del día.

No se esperan lluvias.

Zona afectada: Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La presencia del viento norte permitirá que el ambiente se mantenga agradable durante la tarde, con características más propias de la primavera que del invierno.

¿Cuándo vuelve el frío y cómo seguirá el tiempo?

Las proyecciones indican que el ascenso térmico será pasajero. A partir del domingo regresarán las bajas temperaturas, acompañadas por abundante nubosidad y un ambiente más inestable.

Sábado: mínima de 8°C y máxima superior a los 17°C. Jornada estable, con poco viento y temperaturas inusualmente altas para el invierno.

Domingo: mínima de 9°C y máxima de 14°C. Cielo mayormente nublado, viento moderado con ráfagas del sudeste y posibilidad de lloviznas o lluvias aisladas durante la tarde.

El cambio de circulación del viento durante el domingo impulsará el regreso del aire frío, por lo que las temperaturas volverán a descender hacia el comienzo de la próxima semana y dejarán atrás el breve período de tiempo templado que se registrará durante el sábado.