La cotización deldólar este martes, 11 de agosto de 2026 llegó a 3123.48 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo experimentó respecto a la sesión de inicio es de -1,03%.

En la última semana, la cotización del Dólar retrocedió -2.62% y en el último año se contrajo -16.36%, evidenciando una clara tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Estos son los cambios que presentó la moneda la última semana

En los últimos 10 días, el Dólar comenzó con dos subidas, alternó con retrocesos, encadenó cuatro caídas, tuvo un breve rebote y cerró nuevamente a la baja, sin jornadas planas y con balance negativo.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 6.78%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.76%.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un incremento en la confianza del mercado, lo que podría influir en futuras decisiones económicas.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares?

El costo de comprar 100 dólares en Colombia, considerando un valor por unidad de 3123.48 pesos colombianos, es de 312348.00 pesos; comprar 200 dólares cuesta 624696.00 pesos y 500 dólares cuestan 1561740.00 pesos.