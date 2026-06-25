El clima en Argentina inició la semana con temperaturas bajas y cielo soleado durante las tardes con poca humedad.

Sin embargo, las condiciones climáticas cambiarían drásticamente por la llegada de una fuerte tormenta con lluvias y granizo.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por la llegada del temporal, ya que podría suspender las actividades diarias por los fuertes vientos.

Qué provincias golpeará el temporal

Las nubes cargadas de tormentas llegarán desde la Cordillera de los Andes para golpear con fuerza la provincia de Neuquén.

Se espera que las lluvias lleguen durante la madrugada del jueves y se prolonguen hasta el sábado con temperaturas de hasta 0°.

Las precipitaciones serán constantes y estarán acompañadas de fuertes ráfagas con caída de granizo. Se recomienda tomar ciertas precauciones como remover los objetos de los balcones, limpiar los drenajes, evitar las actividades al aire libre y estar atentos a los reportes meteorológicos.

Las localidades bajo alerta son:

Chapelco

San Martín de los Andes

Villa La Angotura

San Carlos de Bariloche

Cómo seguirá el clima en la Ciudad de Buenos Aires

El invierno llegó con bajas temperaturas y la Ciudad de Buenos Aires no fue la excepción. Se registraron mínimas de 5° en el inicio de la semana y durante la semana las mañanas seguirán frescas.

Durante las tardes se esperan hasta 15° de máxima con cielo despejado, aunque el fin de semana puede estar marcado por la presencia de nubes.

El pronóstico extendido del clima señala que no hay alerta por lluvias en lo que resta de la semana.