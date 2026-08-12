Se aproxima el diluvio del año con 48 horas de tormentas con granizo, fuertes lluvias con ráfagas de viento y temperaturas menores a 10°.

El occidente y el noroccidente concentrarán los mayores efectos durante los próximos días.

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Colombia se prepara para un nuevo periodo de lluvias que tendrá especial intensidad a partir de este miércoles 12 de agosto. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) pronosticó precipitaciones moderadas a fuertes en amplios sectores del occidente del país, con mayor atención en la región Pacífica y zonas cercanas al occidente de la región Andina.

El panorama no se limitará únicamente al miércoles. De acuerdo con el pronóstico oficial, las lluvias volverán a aumentar durante el jueves 13 y alcanzarán una mayor extensión e intensidad el viernes 14 de agosto, especialmente en el occidente y noroccidente de Colombia.

¿Qué dice el IDEAM sobre las lluvias del miércoles 12 de agosto?

Para este miércoles 12 de agosto, el IDEAM prevé que continúen las lluvias moderadas a fuertes en el occidente de Colombia, particularmente sobre la región Pacífica y sectores cercanos del occidente andino.

Los mayores niveles de intensidad se concentrarán en el Pacífico central y suroccidental, con extensión hacia departamentos como Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. En estas zonas podrían presentarse los episodios de lluvia más importantes de la jornada.

Mientras tanto, el norte y occidente de la región Andina, el piedemonte llanero y algunos sectores de la Amazonía tendrán lluvias entre ligeras y moderadas. Para el centro y el oriente del territorio nacional se esperan precipitaciones más dispersas.

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¿Cuáles son las zonas de Colombia donde más lloverá?

El Pacífico colombiano aparece como una de las regiones con mayor atención dentro del pronóstico. Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño tendrán condiciones favorables para registrar lluvias de mayor intensidad.

El escenario también se extenderá hacia el noroccidente durante los días siguientes. El jueves 13 de agosto, el IDEAM anticipa un nuevo incremento de las precipitaciones en Chocó, Antioquia y sectores del norte de la región Andina, además de lluvias en el sur de Córdoba y áreas próximas al golfo de Urabá.

Esto significa que el episodio de lluvias no estará concentrado en una sola jornada, sino que tendrá una evolución progresiva durante la segunda mitad de la semana.

¿El jueves 13 de agosto también habrá fuertes lluvias?

Sí. El pronóstico del IDEAM indica que el jueves 13 de agosto se producirá un nuevo incremento de las lluvias moderadas a fuertes en el noroccidente del país.

La situación estará especialmente marcada en Chocó y Antioquia, aunque también alcanzará sectores del norte de la región Andina. En el sur de Córdoba y zonas cercanas al golfo de Urabá también se esperan precipitaciones.

Además, durante esa jornada ingresará la Onda Tropical No. 36, que favorecerá un aumento de la nubosidad en el norte y oriente de Colombia. El IDEAM señala que este sistema interactuará posteriormente con otras condiciones atmosféricas y contribuirá al fortalecimiento de las lluvias.

¿Cuándo será el día con más lluvias en Colombia?

Aunque el miércoles y el jueves tendrán lluvias importantes, el viernes 14 de agosto aparece como la jornada de mayor intensidad y cobertura para el occidente y noroccidente del territorio nacional.

El IDEAM anticipa que las precipitaciones más fuertes se concentrarán en la región Pacífica y en sectores de Chocó, Antioquia y el norte de la región Andina. También se esperan lluvias moderadas en zonas del Caribe occidental y central, además de sectores de la Orinoquía y la Amazonía.

La razón está relacionada con el tránsito de la Onda Tropical No. 36, que, al interactuar con otros sistemas atmosféricos, favorecerá la persistencia y el fortalecimiento de las precipitaciones.

¿Qué pasará con las lluvias en Bogotá el 12 de agosto?

En Bogotá, el panorama será diferente al de las regiones donde se concentrarán las precipitaciones más fuertes.

El IDEAM pronostica un incremento de la nubosidad durante el miércoles 12 de agosto, acompañado de la posibilidad de lluvias ligeras durante la noche y la madrugada. Por lo tanto, la capital no aparece entre los principales focos de lluvias fuertes previstos para esa jornada.

El pronóstico general para Bogotá durante la semana contempla temperaturas de entre 8 °C y 21 °C, además de un aumento de la nubosidad desde mitad de semana.

¿Por qué aumentarán las lluvias en Colombia esta semana?

El comportamiento de las precipitaciones estará relacionado, entre otros factores, con el tránsito de ondas tropicales.

El IDEAM explicó que la Onda Tropical No. 34 favorecería las lluvias durante los primeros días de la semana, mientras que la Onda Tropical No. 36 ingresaría entre el jueves y el viernes. Esta última interactuará con otros sistemas atmosféricos y reforzará la nubosidad.

Por este motivo, el organismo anticipa un incremento progresivo de las precipitaciones en el occidente y noroccidente colombiano, con los mayores acumulados concentrados en la región Pacífica y sectores del occidente y norte de la región Andina.