El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, anunció en conferencia de prensa que el gobierno alcanzó acuerdos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) para disponer de créditos contingentes por un total de 750 millones de dólares destinados a atender los efectos del fenómeno de El Niño en Uruguay. Según explicó, 300 millones se desembolsarán durante 2026 y los restantes 450 millones en 2027.

Basándose en datos de eventos similares previos y en la expectativa de una mayor severidad, Sánchez estimó que podrían verse desplazadas unas 25.000 personas y más de 5.000 evacuadas. Advirtió además que las precipitaciones podrían alcanzar hasta 500 mm en 30 días en zonas afectadas —cuando en promedio anual Uruguay recibe alrededor de 1.200 mm—, con impactos en viviendas, empleo, turismo y la vida social de la población.

El secretario indicó que ya se convocó a la Junta Nacional de Seguridad Climática y que se trabaja en un protocolo de atención, coordinado con los Centros Coordinadores de Emergencias Departamentales (Cecoed) y otras oficinas del Estado, para desplegar planes de contingencia y sistemas de alerta temprana. También afirmó que existen partidas previstas en la Rendición de Cuentas que deberán ser aprobadas por el Parlamento para complementar la respuesta.

Sánchez pidió la solidaridad, responsabilidad y compromiso de la ciudadanía frente a un escenario complejo, y señaló que aunque se prevé mayor impacto entre setiembre y noviembre, hay una probabilidad del 80% de que los eventos adversos se extiendan hasta abril.