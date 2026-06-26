El clima volverá a dar un giro marcado en gran parte del país y dejará atrás la relativa estabilidad de los últimos días.

En su lugar, se espera el avance de un sistema de inestabilidad que modificará por completo el escenario, con un combo de lluvias, descenso térmico y vientos intensos que se harán sentir de manera progresiva pero sostenida.

El ingreso de aire frío que reorganiza toda la atmósfera

El principal motor de este cambio será el avance de una masa de aire frío que comenzará a desplazarse desde el sur del país, empujando el aire más templado hacia el norte y generando una reorganización completa de las condiciones meteorológicas.

Este ingreso no solo provocará un descenso progresivo de las temperaturas, sino que también favorecerá la formación de sistemas nubosos más densos. A medida que el aire frío avance, el contraste con la humedad presente en la atmósfera generará inestabilidad, lo que abre la puerta a la aparición de lluvias en diferentes momentos del día.

En algunas regiones, el cambio se sentirá de manera más brusca, con mañanas frías, tardes más grises y noches donde el descenso térmico será todavía más marcado. El patrón general será el de un ambiente invernal reforzado, con sensación térmica baja incluso en las horas centrales del día.

Cambio drástico del clima: llegan lluvias, viento y un fuerte descenso de temperatura en gran parte del país Shutterstock

Lluvias intermitentes, nubosidad y ráfagas de viento como protagonistas

Uno de los aspectos más relevantes de este cambio de tiempo será la aparición de lluvias intermitentes, que podrían alternarse con períodos de mejora temporaria. No se espera un evento continuo, sino más bien episodios dispersos que pueden variar en intensidad según la región.

En paralelo, el aumento del gradiente de presión atmosférica favorecerá la presencia de vientos moderados a fuertes, con ráfagas que podrían intensificar la sensación de frío, especialmente en espacios abiertos y durante la madrugada o la noche.

Este combo de factores —lluvia, viento y baja temperatura— generará una sensación térmica inferior a la que marcan los termómetros, lo que hará que el ambiente se perciba aún más riguroso.

Una semana marcada por la inestabilidad y los contrastes térmicos

Tras el ingreso del sistema frontal, el panorama climático tenderá a mantenerse variable durante varios días. Lejos de una estabilización rápida, el pronóstico sugiere una semana con cambios constantes, donde se alternarán momentos de cielo cubierto, lluvias débiles y mejoras temporarias.

Las temperaturas se mantendrán bajas, con mínimas que podrían ubicarse cerca de valores invernales intensos y máximas que no lograrán un repunte significativo. Esta amplitud térmica reducida refuerza la idea de un período dominado por el frío persistente.

Hacia el cierre del período analizado, algunos modelos indican una leve tendencia a la estabilización, aunque sin un ascenso claro de las temperaturas. Esto significa que, incluso cuando las lluvias comiencen a retirarse, el ambiente seguirá siendo frío, con mañanas marcadas por heladas débiles o sensación térmica muy baja en varias regiones del país.