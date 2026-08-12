Este martes, 11 de agosto de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este martes, 11 de agosto de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 7573 - Hospital

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 11 de agosto

1° 7573 11° 0296 2° 0097 12° 4129 3° 9985 13° 2979 4° 4552 14° 7733 5° 9087 15° 4197 6° 9445 16° 3048 7° 5772 17° 1306 8° 7119 18° 0928 9° 3880 19° 6527 10° 0194 20° 4179

¿Qué significa soñar con hospital?

Soñar con un hospital indica necesidad de sanar el cuerpo o las emociones. Pide apoyo, descanso y autocuidado.

También puede reflejar preocupación por la salud propia o ajena. Llama a atender pendientes y mejorar hábitos.

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de diversión y no una fuente de tensión o conflicto. Por ese motivo, es crucial crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.