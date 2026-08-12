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Este martes, 11 de agosto de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este martes, 11 de agosto de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 7573 - Hospital

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 11 de agosto

 1°7573 11°0296
 0097  12°4129
 3°9985 13°2979 
 4552  14°7733 
 9087  15°4197 
 6°9445  16°3048
 5772  17°1306 
 7119  18°0928 
 3880  19°6527 
 10°0194 20°4179 

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¿Qué significa soñar con hospital?

Soñar con un hospital indica necesidad de sanar el cuerpo o las emociones. Pide apoyo, descanso y autocuidado.

También puede reflejar preocupación por la salud propia o ajena. Llama a atender pendientes y mejorar hábitos.

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de diversión y no una fuente de tensión o conflicto. Por ese motivo, es crucial crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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