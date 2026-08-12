La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha informado este miércoles, 12 de agosto de 2026 cómo estará el clima en cada comunidad autónoma y cuáles son las temperaturas máximas y mínimas que se registrarán en cada provincia española.

Pronóstico del tiempo para España para este miércoles 12 de agosto

El clima en España se caracteriza por una situación de estabilidad en la mayor parte del país, con cielos poco nubosos o despejados y altas temperaturas. En Galicia y otras áreas, se comenzará con cielos nubosos y bancos de niebla matinales que tenderán a despejarse.

Por la tarde, se formará nubosidad en montañas del norte y el este, con posibles tormentas en ciertas regiones. En Canarias, habrá cielos nubosos en el norte y poco nuboso en el resto, con viento variable. Las temperaturas máximas superarán los 35 grados en gran parte de la Península.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este miércoles?

Cielos despejados y temperaturas máximas que alcanzarán los 39 grados en Madrid, con mínimas en ligero ascenso de 23 grados.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

El clima en Andalucía se caracterizará por cielos mayormente despejados y algunas nubes bajas en el litoral mediterráneo. Habrá brumas matinales y posibilidad de bancos de niebla. En las sierras del interior oriental, se prevén chubascos y tormentas por la tarde, con temperaturas mínimas en ascenso y máximas que alcanzarán los 42 grados. Los vientos serán flojos a moderados, aumentando a fuerte por la tarde en el Estrecho.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con cielo poco nuboso por la mañana, aumentando a nubosidad en los Pirineos por la tarde y probabilidad de chubascos con tormenta. Las temperaturas oscilarán entre 16 grados de mínima y 38 grados de máxima en la mitad occidental, con viento flojo variable y del este en el litoral.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón presentará cielo poco nuboso por la mañana, con aumento de nubosidad por la tarde en Pirineos y el este de Teruel, donde se esperan chubascos y tormentas. Las temperaturas oscilarán entre los 16 grados como mínima y alcanzarán hasta 40 grados como máxima. El viento será flojo por la mañana, girando a componente este y moderándose al final del día.

El clima en Asturias se presentará con intervalos de nubes bajas al inicio y al final del día, siendo poco nuboso en las horas centrales. Se espera un aumento de temperaturas en la cordillera, que oscilarán entre 33 y 16 grados, con vientos flojos del norte que se tornarán variables en el interior.

Cómo estará el clima en España este miércoles 4 de febrero (foto: Pexels).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo poco nuboso o despejado, con alguna nube alta al atardecer; máxima de 36 °C y mínima de 21 °C, noches tropicales o tórridas, temperaturas con pocos cambios y viento flojo del este con brisas costeras.

Predominio de cielos nubosos en el norte de las islas montañosas, con posibilidad de lloviznas a primeras horas y abriéndose claros durante las horas centrales. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Las temperaturas oscilarán entre 17 °C y 30 °C, alcanzando hasta 32 °C en el sur de Fuerteventura y medianías del sur y oeste de Gran Canaria. Se prevé viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte, especialmente en zonas del sureste y noroeste.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo nuboso por la mañana, con temperaturas entre 18 y 37 grados y posibilidad de chubascos aislados en el interior sur. Viento flojo variable.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

En Castilla y León, cielos poco nubosos o despejados, con nubes bajas a primeras horas en el extremo nororiental y algo de evolución diurna débil en montañas del norte y este; temperaturas en ligero ascenso y vientos de brisa flojos, con intervalos moderados.

Se prevén cielos despejados con intervalos de nubes altas por la tarde, pudiendo generar chubascos y tormentas en el sureste. Las temperaturas mínimas ascenderán, alcanzando máximas de 39-40 grados en los valles del Tajo y Guadiana y 38-39 en La Mancha. Los vientos serán flojos y variables, con predominio del sur. La temperatura máxima será de 40 grados y la mínima de 14 grados.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

En Madrid, intervalos nubosos con brumas, temperaturas estables (28°C/22°C) y vientos de levante flojos, aumentando a moderados.

En Melilla habrá cielos nubosos con brumas y ligera presencia de polvo en suspensión, temperaturas con pocos cambios (máx. 32 °C y mín. 26 °C) y vientos flojos variables con predominio del levante.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Se prevén intervalos de nubes bajas y brumas en el litoral y valles del norte, con temperaturas en aumento que alcanzarán hasta 36 grados en Álava y mínimas de 17 grados.

En Navarra, cielo poco nuboso con nubes bajas al principio en la vertiente cantábrica y nubosidad de evolución en el Pirineo en horas centrales; temperaturas en aumento (máx. 37°, mín. 17°) y vientos flojos variables.

Cielo poco nuboso, con nubes bajas a primeras horas en el oeste y evolución diurna en la Ibérica; temperaturas en ligero ascenso, localmente moderado en las máximas y viento flojo de sureste y sur.