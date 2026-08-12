Durante este martes, 11 de agosto de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:
- A la cabeza: 5186 - El Humo
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 11 de agosto
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|0944
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|3°
|8789
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|0083
|4°
|3978
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|0883
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|8452
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|9729
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|1751
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|7645
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|0470
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|1795
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|3012
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|5929
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|5236
|10°
|0819
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|0550
¿Qué significa soñar con El Humo?
Soñar con El Humo indica confusión y falta de claridad: señales, verdades o límites se difuminan y requieren atención consciente.
También sugiere advertencias o emociones acumuladas; disipar el humo simboliza liberar cargas, ganar perspectiva y tomar decisiones con calma.
¿Qué es la autoexclusión del juego?
Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.
Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.