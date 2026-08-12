Durante este martes, 11 de agosto de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

A la cabeza: 5186 - El Humo

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 11 de agosto

1° 5186 11° 0944 2° 0472 12° 8055 3° 8789 13° 0083 4° 3978 14° 0883 5° 8452 15° 9729 6° 1751 16° 7645 7° 0470 17° 1795 8° 3012 18° 5929 9° 0862 19° 5236 10° 0819 20° 0550

¿Qué significa soñar con El Humo?

Soñar con El Humo indica confusión y falta de claridad: señales, verdades o límites se difuminan y requieren atención consciente.

También sugiere advertencias o emociones acumuladas; disipar el humo simboliza liberar cargas, ganar perspectiva y tomar decisiones con calma.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.