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Durante este martes, 11 de agosto de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

  • A la cabeza: 5186 - El Humo

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Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 11 de agosto

 5186 11° 0944 
 2°0472 12° 8055
 3°8789 13° 0083 
 4°3978 14° 0883 
 5°8452 15° 9729 
 6°1751 16° 7645 
 7°0470 17° 1795 
 8°3012 18° 5929 
 9°086219° 5236 
 10°0819 20° 0550 

¿Qué significa soñar con El Humo?

Soñar con El Humo indica confusión y falta de claridad: señales, verdades o límites se difuminan y requieren atención consciente.

También sugiere advertencias o emociones acumuladas; disipar el humo simboliza liberar cargas, ganar perspectiva y tomar decisiones con calma.

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¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

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