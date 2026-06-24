Mientras el Área Metropolitana de Buenos Aires transita uno de los períodos más fríos de la temporada, con mañanas que rozaron los 2°C bajo cero y vientos gélidos del sudoeste, el pronóstico ya tiene encendidas las alarmas para los próximos días.

Los modelos internacionales advierten sobre la llegada de una ciclogénesis —la formación y profundización de un centro de bajas presiones en superficie— que se desplazaría desde el Litoral hacia el estuario del Río de la Plata, dejando a su paso lluvias, vientos fuertes y un nuevo y contundente ingreso de aire polar sobre gran parte del centro del país.

El fin de semana traerá un giro brusco: así estará el clima en Buenos Aires

Antes de que llegue el temporal, habrá una breve ventana de alivio. El jueves y viernes ofrecerán condiciones más estables, con cielo parcialmente nublado y temperaturas en recuperación.

El sábado podría ser incluso el día más cálido de la semana en el AMBA, con máximas que escalarían hasta los 17 o 18°C. Sin embargo, esa pausa será engañosa.

El domingo 28 de junio el panorama cambiará radicalmente: el cielo se cubrirá desde temprano, el viento irá ganando intensidad a lo largo de la mañana y las lluvias comenzarán a caer con fuerza después del mediodía, cerrando el fin de semana de la peor manera para quienes tengan planes al aire libre.

Ciclogénesis en Buenos Aires: cuándo llegan las lluvias, los vientos fuertes y el frío polar. Fuente: Imagen creada con ChatGPT

Lluvias de hasta 15 milímetros y ráfagas de 50 km/h

La ciclogénesis no llegará sola. Los modelos proyectan precipitaciones de leve a moderada intensidad que podrían acumular más de 15 milímetros en la región del AMBA, acompañadas de ráfagas del sudeste que alcanzarían entre 40 y 50 km/h.

Ese combo de lluvia y viento sostenido tendrá una consecuencia directa y preocupante: el aumento del nivel del Río de la Plata, que podría generar sudestadas en zonas costeras.

Las lluvias continuarían de forma aislada durante el lunes, mientras el centro de baja presión se aleja hacia el Atlántico y los vientos del sur comienzan a ceder.

Después de la tormenta, llega el frío polar: una nueva ola invernal ya está en camino

Lo peor no termina con el temporal del fin de semana. Una vez que la ciclogénesis se retire, una masa de aire frío de origen polar avanzaría sobre el centro del país, instalando un nuevo período netamente invernal para mediados de la próxima semana en Buenos Aires.

Las temperaturas volverían a desplomarse, prolongando así lo que ya se perfila como un invierno riguroso y sin concesiones. Los especialistas advierten que esta dinámica de frío, lluvia y viento seguirá marcando el ritmo climático en la región en los próximos días.