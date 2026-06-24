Tras varios días de frío intenso, el clima en Buenos Aires está a punto de cambiar de manera abrupta.

Los especialistas advierten sobre la llegada de un sistema de inestabilidad que podría provocar lluvias abundantes, ráfagas de viento y un marcado deterioro de las condiciones climáticas en distintas regiones de Argentina.

El fenómeno estará asociado a una ciclogénesis que se desarrollará durante el fin de semana y que, además, dará paso a una nueva irrupción de aire polar.

¿Qué es la ciclogénesis y por qué preocupa a los meteorólogos?

Los modelos de pronóstico comenzaron a detectar la formación de un centro de baja presión que se desplazará desde la región del Litoral hacia el Río de la Plata. Este proceso, conocido como ciclogénesis, suele generar un rápido empeoramiento del tiempo, con lluvias persistentes, aumento de la velocidad del viento y cambios bruscos en las temperaturas.

Si las proyecciones actuales se mantienen, el fenómeno podría impactar especialmente sobre el centro y este del país, donde se esperan jornadas marcadas por la inestabilidad atmosférica.

Se acerca una fuerte ciclogénesis a Buenos Aires: alertan por lluvias intensas, ráfagas de viento y una nueva ola polar. Shutterstock

Cuándo llegarán las lluvias y qué zonas podrían ser las más afectadas

Las previsiones indican que el deterioro comenzará a sentirse durante el domingo 28 de junio. En el Área Metropolitana de Buenos Aires y sectores cercanos se espera un cielo cubierto desde las primeras horas del día, acompañado por precipitaciones que podrían extenderse durante buena parte de la jornada.

Además de las lluvias, se prevén ráfagas de viento que podrían superar los 40 o 50 kilómetros por hora en algunos sectores. Las condiciones también podrían provocar un aumento en el nivel del Río de la Plata, especialmente durante los momentos de mayor intensidad del sistema.

Después del temporal llega una nueva ola de frío polar

Una vez que la ciclogénesis avance hacia el océano, el ingreso de aire frío volverá a hacerse sentir sobre gran parte del territorio nacional. Los pronósticos anticipan un nuevo descenso de las temperaturas para el comienzo de la próxima semana.

De esta manera, el alivio temporal que traerán las lluvias será breve. Tras el paso del sistema de baja presión, el ambiente volverá a presentar características plenamente invernales, con mañanas muy frías, heladas en distintas provincias y térmicas que podrían ubicarse nuevamente entre las más bajas del año.