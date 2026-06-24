Acceder a una vivienda propia se volvió cada vez más complejo por el aumento sostenido de los costos de construcción. En ese contexto, nuevas propuestas habitacionales comenzaron a despertar interés entre quienes buscan opciones más económicas y rápidas para concretar un proyecto inmobiliario.

Entre las alternativas que ganan visibilidad aparecen las casas prefabricadas provenientes de China, un modelo constructivo que ya comenzó a comercializarse en Argentina. Su principal atractivo radica en la combinación de menores costos iniciales y tiempos de montaje considerablemente más cortos que los de una obra convencional.

Cómo son las viviendas modulares que se instalan en pocas horas

Estas unidades se fabrican mediante estructuras de acero galvanizado combinadas con paneles especialmente diseñados para mejorar el aislamiento térmico y agilizar el proceso de armado. Los modelos disponibles ofrecen distintas dimensiones y pueden adaptarse a las necesidades de cada familia.

Estas casas modulares pueden quedar completamente ensamblados en apenas diez horas (Fuente: Mercado Libre).

Dependiendo de la configuración elegida, las viviendas pueden entregarse con espacios funcionales ya definidos, además de incluir instalaciones básicas, aberturas con doble vidrio y diversos elementos de equipamiento. Uno de los aspectos que más llama la atención es la rapidez del sistema: algunos fabricantes sostienen que determinados módulos pueden quedar completamente ensamblados en apenas diez horas una vez preparada la base donde serán instalados.

Cuánto cuestan y qué aspectos conviene tener en cuenta

El precio de estas construcciones parte de valores cercanos a los 931.000 pesos por metro cuadrado, una cifra que se ubica por debajo de los costos habituales de una vivienda edificada mediante métodos tradicionales. La diferencia puede representar un ahorro significativo en proyectos de mediana o gran escala.

El costo se ubica por debajo de los habituales de una vivienda tradicional (Fuente: archivo). Mercado Libre

Pero al tener en cuenta los distintos materiales posibles y otros gastos, el costo real de una casa prefabricada de dos dormitorios, un baño y cocina en Argentina en junio de 2026 empieza en $9.000.000 en opciones de madera con terminaciones básica. Puede ir hasta los 20 millones en sistemas modulares más complejos.