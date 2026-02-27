El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para este viernes 27 de febrero por fuertes tormentas, intensas lluvias y posibles caídas de granizo. La alerta está en las provincias de San Luis, La Pampa, Mendoza y Río Negro durante la mañana y mediodía. Además, se le sumarán otras como, por ejemplo, Córdoba, San Juan, Salta y Jujuy, que tendrán tormentas, fuertes ráfagas y posible caída de granizo durante la tarde-noche. Es decir que gran parte del norte argentino padecerá del mal clima en el comienzo del fin de semana. Según el Servicio Meteorológico Nacional la alerta amarilla quiere decir que el ciudadano debe informarse. “Posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”, señala la advertencia del SMN. Las provincias mencionadas anteriormente estarán afectadas por tormentas aisladas y en algunos casos fuertes. “Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados de manera local”, explican desde el organismo.