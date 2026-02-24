El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por la presencia de fuertes tormentas que estarán acompañadas por lluvias intensas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según detalló el SMN, la tormenta se prolongará por la tarde-noche de este martes 24 de febrero. La mínima para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires será de 21°C y la máxima será de 32°C. Por la mañana, se presentará parcialmente nublado. Sin embargo, en horas de la tarde comenzarán las fuertes tormentas con un 40% a 70% de probabilidades de precipitación. Asimismo, se experimentarán las temperaturas más calurosas del día. Por la noche, la intensidad bajará a tormentas aisladas con una probabilidad de 10 a 40 probabilidades de precipitación. La temperatura también descenderá a los 26°C. Se espera que sea la última tormenta de la semana en CABA y comience un clima más templado que ronde entre los 17°C y los 26°C. En tanto, el SMN indicó que se esperan “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. Asimismo, “pueden ser peligrosas", sobre todo, para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas". Lo ideal en estos casos es asegurar los objetos que puedan volarse por el viento ya sea en un patio o un balcón. También se recomienda estar dentro del hogar o el vehículo cerrado. No se debe tirar basura en la vía pública para mantener los desagües limpios y si entra agua al hogar, desconectar artefactos eléctricos. Para el miércoles 25 de febrero, la tormenta cesará, pero el día estará algo nublado. Se espera que la mínima sea de 17°C, mientras que la máxima será de 26°C.