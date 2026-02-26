El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta roja por la llegada de intensas tormentas con lluvias por 72 horas para todo el fin de semaan. Las ráfagas de viento escalarán hasta los 50 kilómetros por hora y se espera fuerte actividad eléctrica. De esta manera, entre el viernes 27, sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo de 2026, se espera que esta región sea una de las zonas con mayor inestabilidad climática del país, según informó el organismo climático. El SMN prevé que haya tormentas de variada intensidad que afectarán principalmente a a las siguientes provincias: Por otro lado, el Servicio Meteorológico anunció que caerán entre 40 y 70 mm de lluvia acumulados. Esta gran cantidad de agua proyectados para la región se debe a los altos índices de humedad que tiene. Sin embargo, las zonas más afectadas serán las cordilleranas y valles donde, además de fuertes chaparrones, habrá vientos que pueden alcanzar entre 70-80 km/h: Zona cordillerana: En las áreas de alta montaña de Jujuy y Salta, los vientos del sector oeste podrían ser más persistentes, con ráfagas superiores debido a la altura. El organismo publicó el pronóstico del tiempo para CABA: