El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta roja por la llegada de intensas tormentas con lluvias sacudirán al litoral y al norte argentino durante todo el fin de semaan. Las ráfagas de viento escalarán hasta los 90 kilómetros por hora y se espera fuerte actividad eléctrica que podrán fin a la ola de calor. Con el cambio del fenómeno del Niño hacia la Niña a mitad de 2025 que trajo temperaturas elevadas y un nivel alto de precipitaciones durante todo el año hasta llegar a sus picos más altos en el verano, todo el país vio distintos fenómenos climáticos que contrastan con la sequía y la estabilidad de años anteriores. De esta forma, el litoral y el norte del país verán sobre el fin de febrero las últimas tormentas fuertes del verano, ya que el SMN proyectó para los próximos meses una debilitación de los chubascos en todo el país tras un período de fuerte inestabilidad. El SMN prevé que haya tormentas de variada intensidad que afectarán principalmente a a las siguientes provincias: Por otro lado, se emitió una alerta amarilla por calor extremo. Se espera que las temperaturas en Buenos Aires alcancen los 32 para este viernes, para luego subir más aun el sábado 28 y llegar al pico de calor. En este sentido, y pese a las alarmas por un termómetro elevado, el SMN también indicó que habrá un “giro significativo” al culminar del fin de semana. Se prevé el inicio de las tormentas que se extenderán por más de 48 horas a partir del domingo o el lunes. Para la región del NOA, el Servicio Meteorológico anunció que caerán entre 40 y 70 mm de lluvia acumulados. Esta gran cantidad de agua proyectados para la zona se debe a los altos índices de humedad que tiene. Sin embargo, las zonas más afectadas serán las cordilleranas y valles donde, además de fuertes chaparrones, habrá vientos que pueden alcanzar entre 70-80 km/h: El organismo publicó el pronóstico del tiempo para CABA: Según el SMN, no habrá lluvias en Buenos Aires durante toda la próxima semana. De esta forma, las clases se iniciarán con un clima de verano sin tormenta a la espera de que baje la temperatura para el inicio del otoño.