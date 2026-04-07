Miles de personas consumen café todos los días en Argentina. Sin embargo, pocos saben de un método casero que no solo le da un sabor interesante, sino que le aporta beneficios al cuerpo humano: agregarle una cáscara de naranja. EL truco de mezclar café con cáscara de naranja ofrece una combinación de compuestos antioxidantes y sustancias activas que pueden tener efectos beneficiosos sobre la salud inmunológica, digestiva e incluso analgésica. Las cáscaras de naranja no son solo unos toppings aromáticos en la coctelería, también tienen compuestos responsables de sus propiedades terapéuticas. Agregarle cáscara de naranja al café tiene múltiples beneficios: La cantidad es clave. La mayoría de los baristas recomiendan una pequeña cáscara de naranja fresca sin la parte blanca; aproximadamente entre 1 o 2 centímetros. Si se trata de cáscara de naranja seca debe ser 1 cuarto por taza. Añadir más cantidad puede volver el café amargo y pesado para el estómago. Para añadirlo a la taza de café hay dos opciones: La recomendación para aprovechar sus beneficios al máximo es consumirlo por la mañana, con o después del desayuno. En cambio, conviene evitar consumirlo en ayunas o de noche. Y deberían evitar tomarlo personas con gastritis, reflujo o colon irritable. Adoptar este hábito todas las mañanas cambiará para el sabor de tu café por el aroma suave y fresco de la cáscara de naranja. Además, su aporte de antioxidantes puede ayudarte con objetivos nutritivos dentro de un marco una alimentación saludable. Es importante remarcar que no se trata de un remedio o “desintoxicante”, sino de una variación aromática saludable, ideal para sorprender a la familia o los amigos en un desayuno por la mañana.