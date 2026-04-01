Millones de argentinos toman café todos los días, pero pocos saben que agregarle una pizca de cúrcuma transforma esta infusión en algo más potente para la salud. Este café, conocido como dorado o golden coffee, ofrece una combinación de compuestos antioxidantes y antiinflamatorias que pueden tener beneficios sobre la salud. La cúrcuma tiene un compuesto activo llamado curcumina, responsable de la mayoría de sus efectos positivos en la salud. El café, por su parte, aporta cafeína y polifenoles con acción antioxidante. Al combinarlos, se potencian sus propiedades: La cantidad es la clave. Ni mucho ni poco. La mayoría de los expertos sugieren añadir de un cuarto de cucharadita a una mitad de cúrcuma a la taza. El paso a paso es de la siguiente manera: Esta dosis es segura y suficiente para aprovechar los beneficios de la cúrcuma sin exceder la cantidad recomendada. En cuanto al momento ideal, el mejor momento para tomar café no es justo al levantarse, sino al menos 30 o 45 minutos después, para obtener el efecto deseado y reducir los niveles de estrés. Un consejo es consumirla junto con una fuente de grasa, como un poco de leche, aceite de coco o bebida vegetal. El consumo de cúrcuma debe ser moderado, aunque es segura para la mayoría de las personas, no obstante, algunas personas deberían consultar con un profesional si: Cabe destacar que el consumo excesivo de cúrcuma puede generar molestias digestivas como acidez o diarrea. Agregarle cúrcuma al café puede ser un hábito saludable si se hace con moderación. Aporta antioxidantes, ayuda a combatir la inflamación y suma valor nutricional a tu taza diaria, siempre que se respete la cantidad recomendada y se combine correctamente.