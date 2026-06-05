En un contexto donde los problemas digestivos ganaron visibilidad, el interés por la microbiota intestinal también creció. Cada vez más investigaciones apuntan a que su equilibrio es clave para el funcionamiento del organismo.

En paralelo, especialistas comenzaron a analizar cómo la dieta puede influir en la prevención de distintas enfermedades y qué alimentos pueden ayudar a mejorar el bienestar digestivo.

¿Cómo prevenir el SIBO?

El equipo interdisciplinario de Profesionales y Expertos en Nutrición Infantil (Profeni) sostiene que la microbiota intestinal cumple funciones centrales en la salud digestiva, metabólica e inmunológica.

Su desequilibrio puede derivar en diferentes trastornos, entre ellos el SIBO, una condición asociada al sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado.

En ese sentido, indican que “ el consumo habitual de alimentos fermentados, como el yogur, se asocia con mejor bienestar digestivo, incluyendo prevención del SIBO ”.

Qué dice la evidencia sobre los alimentos fermentados

La evidencia científica recopilada y explicada por Profeni muestra que los alimentos con microorganismos vivos tienen efectos que van más allá de la digestión.

Un estudio poblacional basado en datos de NHANES encontró que una mayor ingesta de microbios vivos se asocia con mejoras en indicadores como glucosa, triglicéridos, presión arterial e inflamación (Hill et al., 2023).

Los beneficios que aporta el yogur a la salud (foto: archivo).

Otros trabajos, como el de Han y Wang en Nutrients (2022), vinculan este tipo de consumo con menor riesgo de enfermedades cardiovasculares, mientras que investigaciones publicadas en mSystems respaldan su impacto sobre la microbiota intestinal (Taylor et al., 2020). Estos datos refuerzan la idea de que el equilibrio intestinal influye en múltiples aspectos de la salud.

¿Por qué este alimento es una opción recomendada?

Dentro de los alimentos fermentados, el yogur ocupa un lugar destacado por su combinación de valor nutricional y facilidad de consumo. Los especialistas explican que se trata de “una de las formas más accesibles, seguras y culturalmente aceptadas” de incorporar microorganismos vivos en la dieta diaria.

Además, presenta ventajas frente a otras alternativas, ya que es “el único alimento fermentado recomendado para incorporar a partir del 6 mes de vida”, a diferencia de otros productos que pueden contener alcohol.