Ni bicicleta fija ni caminata: el ejercicio que hay que hacer sólo dos horas a la semana para reducir el riesgo de muerte prematura, según una investigación de 30 años Fuente: Archivo

Un nuevo estudio publicado en el British Journal of Sport Medicine reveló que las personas que realizan estas actividades tenían un 13% menos de probabilidades de cualquier riesgo de muerte.

El beneficio se deriva de añadir entrenamiento de fuerza a la rutina semanal de ejercicios. Según el estudio, alcanza con 120 minutos semanales para reducir el riesgo de muerte por enfermedades cardiovasculares y neurológicas en un hasta 27%.

El beneficio se deriva de añadir entrenamiento de fuerza a la rutina semanal de ejercicios. Grok

Ni bicicleta fija ni caminata: el ejercicio que hay que hacer sólo dos horas a la semana

Según los resultados arrojados por el estudio, se definió que el entrenamiento de fuerza como ejercicios con pesas o con el propio peso corporal , incluyendo flexiones, sentadillas y zancadas, reducían significativamente el riesgo de una muerte prematura.

Asimismo, los beneficios de agregar este componente se potencia cuando se combina con ejercicio aeróbico, como caminar a paso ligero, correr, nadar o andar en bicicleta.

El estudio se llevó a cabo con 30 años de datos de seguimiento de tres grandes grupos de estudio en el que participaron un total de 147.374 participantes, con una edad media inicial de 54 años.

Reduce el riesgo de muerte prematura, según una investigación de 30 años

Aunque el estudio no especifica las razones por las que ocurre esto, varios organismos de la salud ofrecen explicaciones sobre porqué se reduce el riesgo de una muerte prematura.

En primer lugar, preserva la masa muscular a medida que el cuerpo envejece, algo que es importante ya que la perdida de musculo se relaciona con caídas, fracturas y hospitalizaciones. También mejora el control de la glucosa, por lo que se reduce el riesgo de diabetes tipo 2 y otras complicaciones metabólicas.

Al mismo tiempo, también provoca las siguientes mejoras en el cuerpo: